Уличный художник Кош разместил арт-проект в «Царь-макете»

Уличный художник Кош разместил свой фирменный арт-стикер в «Царь-макете» — музее-диораме, представляющем Россию в миниатюре. Об этом представители Коша рассказали «Афише Daily».
Крошечный стикер в граффити-стилистике появился на стене «Царь-макета» 6 июля. Его можно найти в районе Подмосковья.
Коллаборация Коша и «Царь-макета» посвящена идее жизни одним моментом и спонтанному вдохновению, которое отражается как в работе уличных художников, так и работников музея-диорамы.
Последние по воле вдохновения оперативно изготавливают и устанавливают в «Царь-макете» сценки с мини-жителями мини-России.
«Царь-макет» появился в Москве весной 2021 года. Он стал развлекательным центром для детей и взрослых, представив Россию в масштабе 1:87. На интерактивном макете-диораме размещены наиболее узнаваемые объекты и города страны, на нем также существует движущаяся система автомобильных и железных дорог.