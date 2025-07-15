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Уличный художник Кош разместил арт-проект в «Царь-макете»

Фото: предоставлено пресс-службой «Царь-макета»

Уличный художник Кош разместил свой фирменный арт-стикер в «Царь-макете» — музее-диораме, представляющем Россию в миниатюре. Об этом представители Коша рассказали «Афише Daily».

Крошечный стикер в граффити-стилистике появился на стене «Царь-макета» 6 июля. Его можно найти в районе Подмосковья.

Видео: предоставлено пресс-службой «Царь-макета»

Коллаборация Коша и «Царь-макета» посвящена идее жизни одним моментом и спонтанному вдохновению, которое отражается как в работе уличных художников, так и работников музея-диорамы.

Последние по воле вдохновения оперативно изготавливают и устанавливают в «Царь-макете» сценки с мини-жителями мини-России.

«Царь-макет» появился в Москве весной 2021 года. Он стал развлекательным центром для детей и взрослых, представив Россию в масштабе 1:87. На интерактивном макете-диораме размещены наиболее узнаваемые объекты и города страны, на нем также существует движущаяся система автомобильных и железных дорог.

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