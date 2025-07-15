Уличный художник Кош разместил арт-проект в «Царь-макете»

«Царь-макет» появился в Москве весной 2021 года. Он стал развлекательным центром для детей и взрослых, представив Россию в масштабе 1:87. На интерактивном макете-диораме размещены наиболее узнаваемые объекты и города страны, на нем также существует движущаяся система автомобильных и железных дорог.