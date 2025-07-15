Исследование: каждый пятый россиянин скучает по работе в отпуске

Каждый пятый россиянин скучает по работе во время отпуска. Это выяснил портал Superjob во время исследования, посвященного поиску высокооплачиваемой работы.
21% участников опроса не хватает работы, когда они отдыхают. Особенно это касается женщин: 24% из них заявили, что тоскуют по трудовым будням. Среди мужчин в этом же признались 19% респондентов.
«Не нужно так много готовить, на обед — в корпоративную столовую», — пояснила одна из женщин, поучаствовавших в исследовании. Другая отметила, что после двух-трех недель отпуска начинает скучать по коллегам.
Выяснилось, что чаще всего по работе скучают люди с доходом до 50 тыс. рублей (24%). Некоторые из них признались, что им «скучно» без деятельности.
Впрочем, большинство россиян все же наслаждаются отдыхом. 62% респондентов заявили, что не скучают по работе в отпуске и хорошо проводят время.
Всего в опросе приняли участие 3000 человек из 531 населенного пункта, расположенного по всей России. Все они были экономически активным илюдьми старше 18 лет, имеющими постоянную работу.