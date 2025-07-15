Исследование: каждый пятый россиянин скучает по работе в отпуске

Москву накрыл ливень с грозой и градом. Транспорт работает с перебоями, молнии бьют в жилые дома
«Холоп-3» выйдет в кино 12 июня 2026 года
Во Франции преступник сбежал из тюрьмы, спрятавшись в мешке с бельем освобожденного сокамерника
Эминем появился в тизере фильма «Stans», посвященного ему и его поклонникам
Выставка собак из приюта и благотворительный маркет пройдут в усадьбе Муравьевых-Апостолов
Стендап-комик Илья Озолин в первом тизере фильма «Лермонтов»
Джеймс Ганн придумал камни бесконечности для Marvel всего за несколько минут
Выступления Доры и Элджея, битвы роботов и лекция Федора Бондарчука: большой гид по VK Fest в Москве
Бренд P.Y.E представил коллекцию солнцезащитных очков с Hello Kitty
Евгений Коряковский из «Аутсорса» сыграет Фердинанда ван дер Хольта в сериале «Майор Гром»
«Мое тело устало»: Шути Гатва рассказал, почему покинул шоу «Доктор Кто»
В Okko осенью выйдет вторая глава «Лихих». Посмотрите первый тизер-трейлер
Сотрудник «Вкусно ― и точка» плюнул в бургер во время готовки. Его уволили, заведение ждет проверка
Бруно Марс неожиданно появился на концерте Blackpink в Лос-Анджелесе и исполнил хит «Apt»
Музей горчицы и античные руины: в «Яндекс Картах» появилась подборка необычных мест в России
Uno появится в казино Лас-Вегаса, но без денежных ставок
В российский прокат выйдет «Токсичный мститель» с Питером Динклейджем
У Бейонсе украли флешку с неизданной музыкой во время тура «Cowboy Carter» в Атланте
Дакота Джонсон подписала контракт с Sony Pictures Television на создание сериалов
В небо над Москвой вновь поднимут олимпийского мишку
Звезда сериала «Монстры» Купер Кох снимется в фильме «Artificial» Луки Гуаданьино
Автор «Олененка» Ричард Гадд рассказал, что из шоу вырезали целую серию
Ева Лонгория выступит режиссером фильма «Анита де Монте смеется последней»
День рождения бегемотихи Му Денг отпраздновали четырехдневным фестивалем
Кот в США принес домой неизвестный науке штамм вируса
Сын Робин Райт влюбляется в Оливию Кук в тизере триллера «The Girlfriend»
Индиец из мести сделал нейросетевого клона бывшей и генерировал с ней откровенный контент
Гигантский айсберг приплыл к берегам Гренландии. Он представляет опасность для жителей

Исследование: каждый пятый россиянин скучает по работе в отпуске

Фото: Weiqi Xiong/Unsplash

Каждый пятый россиянин скучает по работе во время отпуска. Это выяснил портал Superjob во время исследования, посвященного поиску высокооплачиваемой работы.

21% участников опроса не хватает работы, когда они отдыхают. Особенно это касается женщин: 24% из них заявили, что тоскуют по трудовым будням. Среди мужчин в этом же признались 19% респондентов.

«Не нужно так много готовить, на обед — в корпоративную столовую», — пояснила одна из женщин, поучаствовавших в исследовании. Другая отметила, что после двух-трех недель отпуска начинает скучать по коллегам.

Выяснилось, что чаще всего по работе скучают люди с доходом до 50 тыс. рублей (24%). Некоторые из них признались, что им «скучно» без деятельности.

Впрочем, большинство россиян все же наслаждаются отдыхом. 62% респондентов заявили, что не скучают по работе в отпуске и хорошо проводят время.

Всего в опросе приняли участие 3000 человек из 531 населенного пункта, расположенного по всей России. Все они были экономически активным илюдьми старше 18 лет, имеющими постоянную работу.

Расскажите друзьям