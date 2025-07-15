«Холоп 3» выйдет в кино 12 июня 2026 года

Премьера картины «Холоп 3» состоится 12 июня 2026 года. Лента станет первым фильмом франшизы, премьера которого запланирована на лето, а не новогодний уикенд. Об этом «Афише Daily» рассказали в пресс-службе телеканала «Россия».
Главную роль в комедии вновь сыграет Милош Бикович. В этот раз сюжет будет отличаться от предыдущих частей: вместо одного мажора героям предстоит перевоспитать целую избалованную семью. Родителей сыграют Павел Прилучный и Кристина Асмус. По задумке, дети отправят их в эпоху Петра Первого.
К своим ролям вернутся Иван Охлобыстин, Александр Самойленко, Мария Миронова, Ольга Дибцева, Наталья Рогожкина, Сергей Соцердотский, Кирилл Нагиев и другие. Режиссером «Холопа 3» вновь стал Клим Шипенко. Над проектом работают кинотеатр Start, телеканал «Россия» при участии MEM Cinema Production и кинокомпании «Централ Партнершип».
Фильм «Холоп» вышел на экраны в конце 2019 года и стал отечественным хитом. Ленту посмотрели 11 млн зрителей в кинотеатрах. В январе 2024 года на экраны вышло продолжение, этот проект заработал в прокате 3,8 млрд рублей. «Холоп» получил зарубежные ремейки. В сентябре в прокат вышла французская версия картины, снятая Александром Шарло, а в январе в кинотеатрах начали показывать турецкий фильм.