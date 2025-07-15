«Холоп 3» выйдет в кино 12 июня 2026 года

Главную роль в комедии вновь сыграет Милош Бикович. В этот раз сюжет будет отличаться от предыдущих частей: вместо одного мажора героям предстоит перевоспитать целую избалованную семью. Родителей сыграют Павел Прилучный и Кристина Асмус. По задумке, дети отправят их в эпоху Петра Первого.