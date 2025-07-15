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HBO показал первое фото Хагрида из сериала «Гарри Поттер»

Фото: HBO

Телеканал HBO показал первое фото актера Ника Фроста в роли Рубеуса Хагрида из будущего сериала «Гарри Поттер». Снимок появился в соцсетях компании.

На нем Фрост изображен с характерной для персонажа косматой бородой и длинными волосами, в зеленой куртке поверх полосатой рубашки и вязаных митенках. За два часа после публикации фото только в инстаграме* набрало более 200 тысяч лайков.

© HBO

«Ник Фрост провел первый день в больших ботинках Хагрида на съемочной площадке нового сериала HBO Original „Гарри Поттер“», — отметили в подписи к изображению.

Реакция поклонников книг Джоан Роулинг на образ Фроста оказалась неоднозначной. Хотя многим фанатам понравился актер в роли Хагрида, некоторые отметили, что его костюм похож на «косплей».

«Мне очень жаль, что это уже выглядит как пародия», — отметил один из пользователей соцсетей. «Обожаю Ника Фроста, но у него нет шансов переплюнуть [оригинального] Хагрида», — заявил другой.

Ранее в сети появилось фото главного героя будущего сериала — Гарри Поттера в исполнении Доминика МакЛоклина. Одновременно с этим HBO назвал имена актеров, которые сыграют Невилла, Дадли, мадам Трюк и мистера Олливандера.

Сериал «Гарри Поттер» задумывается как «точная адаптация любимой серии книг». Его премьера запланирована на 2027 год. Съемки первого сезона, как ожидается, будут длиться вплоть до весны 2026 года.

Каждая из семи книг станет основой для одного сезона. Роли Гермионы Грейнджер и Рона Уизли исполнят Арабелла Стэнтон и Аластер Стаут. Юных актеров отобрали из более чем 30 тыс. претендентов, участвовавших в кастинге осенью прошлого года.

В остальных ролях: Джон Литгоу — Альбус Дамблдор, Джанет МакТир — Минерва Макгонагалл, Паапа Эссьеду — Северус Снегг, Ник Фрост — Рубеус Хагрид, Кэтрин Паркинсон — Молли Уизли, Локс Пратт — Драко Малфой, Джонни Флинн — Люциус Малфой, Лео Эрли — Симус Финниган, Алессия Леони — Парвати Патил, Сиенна Муса — Лаванда Браун, Берти Карвел — Корнелиус Фадж.

Сценаристом и режиссером стала Франческа Гардинер. Среди исполнительных продюсеров ― Джоан Роулинг, Нил Блэр, Рут Кенли-Леттс и Дэвид Хейман.

В Великобритании для съемок сериала построят мини-город. Он обойдется студии Warner Bros. в 1 млрд фунтов стерлингов (1,25 млрд долларов, или 107 млрд рублей). Помимо этого, для детей-актеров, которые сыграют учеников Хогвардса, создадут мини-школу на съемочной площадке.

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