Во Франции преступник сбежал из тюрьмы, спрятавшись в мешке с бельем освобожденного сокамерника

Пропажу молодого человека обнаружили лишь на следующий день. Ковель отметил, что побег стал результатом «накопления ошибок» и «ряда серьезных сбоев» в системе. «Это чрезвычайно редкое событие, с которым мы никогда не сталкивались при этой администрации, и которое ясно демонстрирует целый ряд серьезных нарушений», — сказал он. В тюрьме начали внутреннее расследование.