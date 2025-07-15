Во Франции преступник сбежал из тюрьмы, спрятавшись в мешке с бельем освобожденного сокамерника

В французском Лионе 20-летний Элязид А. сбежал из тюрьмы Корбас, воспользовавшись освобождением другого заключенного. Мужчина спрятался в большом мешке с бельем, принадлежащем его сокамернику. Об этом пишет BFMTV со ссылкой на тюремную администрацию.
Сбежавший — гражданин Франции. По словам директора тюрьмы Себастьена Ковеля, впервые преступник попал в тюрьму в несовершеннолетнем возрасте, а сейчас отбывал срок за «различные мелкие правонарушения, преступления, связанные с торговлей людьми, и кражу».
Заключенный содержался в камере с двумя другими мужчинами. Один из них, отбыв наказание, был освобожден 11 июля. Воспользовавшись ситуацией, юноша спрятался в его большом мешке с бельем и тоже оказался на свободе.
Пропажу молодого человека обнаружили лишь на следующий день. Ковель отметил, что побег стал результатом «накопления ошибок» и «ряда серьезных сбоев» в системе. «Это чрезвычайно редкое событие, с которым мы никогда не сталкивались при этой администрации, и которое ясно демонстрирует целый ряд серьезных нарушений», — сказал он. В тюрьме начали внутреннее расследование.
Юношу поймали спустя три дня. Его обнаружили в городе Сатон-Камп. Сбежавшего арестовали и предъявили ему обвинения в «побеге в составе организованной банды и участии в преступном сговоре». При этом сообщника мужчины пока не нашли.
Корбас особенно известна своей переполненностью, за что ее раскритиковала Лионская коллегия адвокатов в мае прошлого года. По состоянию на 1 мая 2025 года в исправительном учреждении содержалось около 1 218 человек на 678 мест, что соответствует уровню заполняемости почти на 180%.