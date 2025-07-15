Эминем появился в тизере фильма «Stans», посвященного ему и его поклонникам

На ютуб-канале EminemMusic опубликовали тизер документального фильма «Stans», героем которого стали американский рэпер Эминем и его поклонники.
Картина выйдет на экраны 7 августа, ее можно будет посмотреть в течение только одного уик-энда. Лента расскажет «реальные истории из фандома» музыканта.
Название проекта, который Эминем спродюсировал лично, отсылает к культовой песне артиста 2000 года «Stan». Она посвящена навязчивому и неуравновешенному фанату, который заходит слишком далеко в своем восхищении рэпером.
«Stans» впервые показали на лондонском кинофестивале SXSW в начале 2025 года. Режиссером картины выступил Стивен Лекарт. По его мнению, он перевернул формат музыкального документального кино с ног на голову.
Лекарт рассказал не только о творческом пути самого Эминема, но и о судьбе его преданных фанатов. Фильм предложил «увлекательный и яркий взгляд на современную природу фандома и то, как соцсети безвозвратно изменили отношения между артистами и их аудиторией».
«Я вырос на хип-хопе в 80-х и 90-х, а также на MTV. Так что я был свидетелем восхождения [Эминема] и был его поклонником, но я все время возвращался к песне „Stan“ и думал о том, насколько она была и остается необычной. Я увидел возможность снять нестандартный документальный фильм», — отметил Лекарт.
Продюсерами ленты выступили Пол Розенберг, Стюарт Парр, Антуан Фукуа, Тони ДиСанто, Дэвид Шифф, исполнительными продюсерами — Брюс Гиллмер, Аманда Калковски и Майкл Маниачи.
Над созданием документального проекта работали студии DIGA Studios, Shady Films, Fuqua Films, Interscope Films и MTV Entertainment Studios. «Stans» выйдет на стриминговом сервисе Paramount+ в конце 2025 года.