Эминем появился в тизере фильма «Stans», посвященного ему и его поклонникам

«Я вырос на хип-хопе в 80-х и 90-х, а также на MTV. Так что я был свидетелем восхождения [Эминема] и был его поклонником, но я все время возвращался к песне „Stan“ и думал о том, насколько она была и остается необычной. Я увидел возможность снять нестандартный документальный фильм», — отметил Лекарт.