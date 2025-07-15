Выставка собак из приюта и благотворительный маркет пройдут в усадьбе Муравьевых-Апостолов

Москвичка Виктория, помогающая бездомным собакам, проведет 20 июля в усадьбе Муравьевых-Апостолов уже традиционный благотворительный ивент. Программу встречи девушка опубликовала у себя в соцсетях.
На мероприятии будет небольшая выставка — пристройство подопечных Виктории, у которых пока нет семьи. А еще благотворительный маркет и аукционы (вся прибыль пойдет на поддержку хвостатых).
Поддержать собак можно будет и вещами ― амуницией, игрушками, кормами. В усадьбе будет работать пункт сбора.
На фуд-корте предложат еду от профессионального повара. Для детей будет аниматор и мастер-классы. Приходить на встречу можно с собаками.
«Буду очень рада познакомиться живьем и пообщаться лично. Будет много доброго общения, мир, где люди любят животных и понимают, насколько это крутые создания», ― отметила Виктория.