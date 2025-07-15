Стендап-комик Илья Озолин в первом тизере фильма «Лермонтов»

«Кинопоиск» опубликовал первый тизер фильма «Лермонтов», который выйдет 16 октября. В ролике прозвучало стихотворение поэта «Утес».
Картина расскажет о последнем дне жизни Лермонтова — 15 июля 1841 года. В этот день у подножия горы Машук в Пятигорске состоялась его роковая дуэль с майором Николаем Мартыновым.
Съемки ленты проходили в Пятигорске осенью 2024 года. Главную роль в фильме сыграл российский стендап-комик Илья Озолин. В актерский состав также вошли Евгений Романцов, Вера Енгалычева, Дмитрий Соломыкин, Андрей Максимов, Уршула Малка и другие. Режиссером выступил Бакур Бакурадзе, снявший ранее «Охотника», «Шультеса». За картину «Снег в моем дворе» Бакурадзе получил премию кинокритиков «Белый слон» и «Нику». Ленту также назвали лучшим российским фильмом 2024 года по результатам опроса 35 критиков. «Афиша Daily» добавила «Снег в моем дворе» в подборку картин, ради которых стоит сходить в кино.
Это уже не первая экранизация жизни Михаила Лермонтова. В 1986 году вышел фильм «Лермонтов» Николая Бурляева, в котором рассказывается об основных этапах жизни поэта. Главную роль в ленте сыграл сам Бурляев. В 2014 году документалку о прозаике снял Максим Беспалый. Лермонтова в картине сыграл Владимир Аблогин.