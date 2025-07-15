Выступления Доры и Элджея, битвы роботов и лекция Федора Бондарчука: большой гид по VK Fest в Москве

19 и 20 июля VK Fest пройдет в московских «Лужниках». В программе ― выступления Big Baby Tape, Элджея, Доры и Филиппа Киркорова, челленджи с инфлюэнсерами, лекция от Федора Бондарчука, битвы роботов и день рождения «Трех котов». Подробным гидом по фестивалю с «Афишей Daily» поделились в пресс-службе VK.
Фестивальная площадка откроется для зрителей в 11.00. Программа продлится с 12.00 до 23.00 оба дня.
Музыкальный лайнап
19 июля на Синей сцене выступят Полина Гагарина, Сергей Лазарев, Anna Asti, «Три дня дождя», Элджей, группа «Хлеб», Iowa, «Комната культуры», Nkeeei, Uniqe и Artem Shilovets. На Белую сцену выйдут Хаски, Jakone, A.V.G, Куок, Whole Lotta Swag, Blizkey, Минаева, Icegergert и DK. На Фиолетовую сцену — Nemiga, Marytale, Polina Chili, Егор Сесарев, Мартин, Armich и «Забей, Лерочка».
20 июля на Синей сцене отыграют Лолита, Zoloto, Niletto, Big Baby Tape, Клава Кока, Джиган, Mona, Elman, Toni, Ваня Дмитриенко, Ольга Бузова и «несекретный» гость, которого организаторы называют «одним из самых ожидаемых артистов VK Fest». Здесь же пройдет шоу «VK Мегамикс», где прозвучат хиты разных поколений: на сцену выйдут Филипп Киркоров, Валерия, Серега, «Непара» и Александр Шоуа, Нюша, «Винтаж», 5sta Family, «Инь-Ян», Nkeeei, Uniqe, Artem Shilovets, Яна, Сергей Бобунец, Петр Погодаев, Бьянка и Татьяна Куртукова.
На Белой сцене выступят Тося Чайкина, Markul, Сироткин, Дора, Lil Krystalll, Антоха МС, Janaga и Captown. На Фиолетовой — «Элли на маковом поле», Beautiful Boys, Свят, Лилая, Passmurny, Leroo и Baby Cute.
На VK Fest 2025 в Москве впервые появится электронная сцена от Радио Рекорд. На ней сеты сыграют Kiida, Nikola Melnikov, Byor, Lady Waks и DJ M.E.G., Aria Fredda, Саша Спилберг, Volac, DJ Groove, Filatov & Karas и Feel.
В этом году синяя дорожка впервые откроется для всех посетителей фестиваля. Проведут мероприятие Ксения Собчак, Прохор Шаляпин, Алексей Жидковский, Олег Пилягин, Александр Рогов и Алексей Сухарев. На дефиле знаменитости появятся в образах, созданных специально для VK Fest, и выступят с уникальными номерами. Синяя дорожка стартует в 16.00 в оба дня VK Fest.
Прямая трансляция феста
Онлайн-трансляция московского VK Fest пройдет в официальном сообществе фестиваля. Пользователи «ВКонтакте» смогут увидеть в прямом эфире дефиле и перформансы на синей дорожке, события Синей и Белой сцен, интервью с селебрити из студии Владимира Маркони. Включения из «Лужников» будут чередоваться с сюжетами о том, как фестиваль прошел в Челябинске, Сириусе, Казани и Петербурге. Трансляцию переведут на русский жестовый язык профессиональные переводчицы Маргарита Старцева, Катерина Кононенко и Мария Зизина.
Дискуссии из «VK Лектория» в прямом эфире покажут в сообществе площадки.
Зона инфлюенсеров
Ведущими сцены инфлюенсеров в Москве станут Антон Шастун, Дмитрий Позов, Аня Pokrov, Ксения Бородина и Леон Кемстач. Здесь пройдут музыкальные выступления и интерактивы со зрителями.
Среди гостей — «Импровизаторы», Валя Карнавал, Милана Хаметова, Дмитрий Журавлев, Илья Соболев, Мария Янковская, Хабиб, Instasamka, Rasa, Milana Star, Zlata & Miroslava, «5Утра», Марьяна Локель, Аня Руднева, Дилара, Rakhim, Амина Tenderlybae, «Цу Е Фа», Аслан Шукаша, Nansi & Sidorov, Виктория Кудесница, Roldozzzer, Кирилл Малышев, Lpshkaa, Наташа Гасанханова, Катя Ekatze, Сережа ОМГ, Люба Бич, Катя Тюрина.
На VK Fest в Москве откроется «Дом инфлюенсеров» — интерактивное пространство, где гости фестиваля смогут встретиться с блогерами и поучаствовать с ними в разных активностях. Дом поделен на секции: «Красота», «Мода», «Спорт», «Аркадная», «Челленджи» и «Игровая». Здесь пройдут спортивные соревнования, мастер-классы по макияжу и кастомизации аксессуаров, челленджи с инфлюенсерами.
Откроется музыкальная студия «По каверочку»: Nansi & Sidorov снимут специальные выпуски шоу для «VK Видео», а зрители смогут записать собственные каверы. Рядом в зоне «Громкого вопроса» можно будет присоединиться к игре из шоу «Импровизаторы».
В зоне Влада А4 откроется «Локации А4 360°». Здесь в стеклянной комнате Влад проведет день. Зрители смогут со стороны понаблюдать за блогером, поиграть с ним в крестики-нолики или кикер, подписать и вручить открытку.
«VK Лекторий»
В первый день VK Fest директор по дизайну «ВКонтакте» Артемий Лебедев вместе с историком архитектуры Айратом Багаутдиновым поговорят о том, как сделать удобными общественные пространства. Режиссер Федор Бондарчук и генеральный директор «VK Видео» Марианна Максимовская обсудят использование современных технологий в российском кино. Актриса Мария Третьякова, блогер Симона Черноморская и телеведущая Виктория Боня подискутируют на тему воспитания детей и поддержки их стремлений.
Во второй фестивальный день директор по стратегии и операциям «ВКонтакте» Андрей Гостев, директор по маркетингу и монетизации Ozon Олег Дорожок и телеведущая Ксения Собчак обсудят, как монетизировать лайки и зарабатывать на партнерстве. Психотерапевт Василий Бейнарович, автор и ведущий проектов «Дневники Лоры Палны», «Мрачные сказки», «Мифы» Дмитрий Лебедев, автор и ведущий шоу «Образцовое чтение» Константин Образцов и психолог Любовь Розенберг поговорят про популярность тру-крайма. Певица и актриса Татьяна Куртукова и генеральный директор Владимиро-Суздальского музея-заповедника Екатерина Проничева поделятся мнением о культурном коде России: от наследия до современных трендов.
Зона «Дети»
На фестивале появится стенд новой киносказки «Горыныч» — с маленьким обаятельным драконом и Александром Петровым в главных ролях. Гости смогут пофантазировать, как прошел бы их день в компании настоящего дракончика: сделать фото с героями, выложить его «ВКонтакте» с хештегами и рассказать, куда бы они отправились вместе. Автор самого оригинального поста получит приглашение на светскую премьеру фильма в Москве.
На стенде семейного блокбастера «Чебурашка-2» гостей ждут сладкие угощения, зона с яркими качелями и сам Чебурашка. Здесь можно будет узнать все о новом фильме.
Политехнический музей организует серию мастерских, в которых будут создаваться технические игрушки и архитектурные конструкции. Гости рассмотрят схемы под микроскопом и разберутся в устройстве часовых механизмов.
В локации СТС Kids пройдет день рождения «Трех котов» — Коржика, Карамельки и Компота. Для гостей подготовили батут в виде Кубокота, горку и бассейн с шарами, аквагрим, мастер-классы и кубы-пазлы с героями мультфильма.
В локации студии анимационного кино «Мельница» («Три богатыря», «Лунтик» и «Барбоскины») откроется бьюти-зона с блестками и тату. Посетители сфотографируются с любимыми персонажами, поучаствуют в мастер-классах и покачаются на качеле-балансире «Лунтик».
В интерактивной зоне домового Финника пройдут мастер-классы и кинопоказ: гости смогут посмотреть мультсериал «Детектив Финник».
На площадке экосистемы «Добро» развернется интерактивная зона с приставками и VR-очками. Гости смогут поучаствовать в мастер-классах, где научат создавать слаймы и браслеты, а также украсить себя аквагримом и блестящими тату.
На игровой станции «Мульт-Почта» телеканала «Мульт» маленькие гости смогут написать письма Ми-ми-мишкам и поздравить их с днем рождения.
Зона «Спорт»
В зоне Федерации бокса России гости поиграют в интерактивный VR-бокс, проверят силу и скорость удара, побоксируют на ринге с профессиональными спортсменами. Здесь пройдут автограф-сессии с чемпионами России по боксу.
На площадке «Уралхим Run Factory» пройдут беговой квест и розыгрыши фирменных подарков. Проверить свою спортивную технику можно будет на лыжном тренажере SkiErg и беговой дорожке.
Автодром «Игора Драйв» установит в своей зоне гоночные симуляторы и разыграет подарки. Гостей пригласят на тематический квиз про историю гонок и автомобили.
На стенде благотворительного фонда «Сделаем греблю лучше» откроется спортивно-развлекательный кластер о гребных видах спорта. Здесь можно посоревноваться с именитыми спортсменами, поучаствовать в индивидуальных гонках на тренажерах, имитирующих греблю на байдарке и академическую греблю.
«Чемпионат» проведет «Битву маскотов» на арене «Лужников». Символы главных спортивных команд сразятся за звание самого сильного, быстрого и милого маскота.
В локации регби-клуба ЦСКА состоится автограф-сессия с регбистом Василием Артемьевым. Также откроются зона аквагрима и площадка для детей, пройдут мастер-классы по регби и тэг-регби.
В течение фестиваля Rock the Cycle на арене «Лужников» будут проходить тренировки по сайклингу продолжительностью 25–30 минут.
На площадке «Сила ветра» гости смогут узнать об устройстве и управлении одноместной яхты «Луч», научиться вязать морские узлы, поиграть в GeoGuessr и получить в подарок открытку-бинокль.
В зоне «VK Спорт» можно поиграть в мини-пинг-понг, сабсоккер, аэрохоккей. Здесь также состоятся автограф-сессии, в том числе с игроками хоккейного клуба «Спартак» — Николаем Голдобиным, Павлом Порядиным и Андреем Мироновым.
На площадке «Мой спортивный район» пройдут тренировки по фитнесу, ушу, йоге, растяжке и зумбе. Можно будет поиграть в квадро-волейбол, мини-футбол и панна-футбол, баскетбольные крестики-нолики и настольный теннис.
На площадке Олимпийского комитета России будет семь зон, на каждой представлена отдельная федерация: бадминтона, стрельбы из лука, бейсбола, гольфа, городошного, конькобежного и гиревого спорта.
На стенде «REC Гран-при Авто Mail» откроется экспозиция гоночных машин, которые участвовали в соревнованиях текущего сезона. На большом LED-экране будут транслировать кадры с прошлых этапов гонок, репортажи с трасс, фотографии экипажей и болидов.
Зона «Технологии»
На площадке «Битвы роботов» откроется арена поединков роботов, пройдут краш-тесты, интерактив с управлением мини-роботами, мастер-классы, диджей-сеты и выставка робокубков. Гости смогут послушать экспертов в лектории, сделать снимки в фотозоне и поиграть с робособакой.
Высшая школа экономики проведет игру «Детектор улыбок», где ИИ будет следить за мимикой гостей, пока они смотрят мемы. На площадке откроется VR-галерея, пройдет сборка 3D-моделей спутников и IT-тесты. Гости смогут оценить игровой движок Claw Engine и попробовать игровые демо. ВШЭ покажет, как студенты создают современные технологии от дизайна до программирования.
На площадке Пироговского Университета проведут лекции о донорстве костного мозга, мастер-классы по хирургии, стоматологии и психологии. В зоне отдыха гости создадут арт-объект из медицинских плакатов и учебных иллюстраций.
В зоне Моторики будут тестировать бионические протезы, изучать VR-симулятор руки и управлять киберпсом.
В зоне Сколтеха проведут квиз о технологиях: от электронного носа до биоразложения пластика. Гостям представят макет арктического кратера, диатомовые водоросли, ИИ-двойника Капицы и познакомят с автономным роботом для теплиц.
Московский авиационный институт откроет IT-зону. Здесь можно поиграть в VR-прятки на космической станции, протестировать тренажер по промпт-инжинирингу и поучаствовать в эксперименте по аэродинамике собственного лица: нейросеть отрисует геометрию по фото и покажет, как выглядело бы лицо при сильном ветре. Гости увидят гусеничного робота, сыграют в гигантские шахматы и мини-баскетбол.
Зона «Видеоигры»
На стенде «Форегейм: Rememento» можно поиграть в Rememento, получить предсказания по звездным паттернам и вытянуть призы из гачапона. Еще гостей ждут косплей, фотозона, карточки с игровыми предметами, лотереи и уникальные мерч-призы.
В зоне Warpoint установят VR-арену с Warpoint Arena — командной игрой с механикой пейнтбола. Гости смогут сыграть два матча командами по три игрока. Участники получат мерч и смогут забрать фрагмент видеозаписи своего боя.
«Игромания» представит арт-объект в ностальгическом чит-коде: гигантские надувные фигуры с мемами, QR-кодами и цифровыми загадками. Разгадывать ребусы через бота помогут «ретрохакеры».
A4 VR Park установит полноформатную VR-арену на 600 квадратных метров с играми, разработанными российскими студиями. Гости смогут играть командами, соревноваться и смотреть трансляции геймплея на большом экране. Для детей предусмотрена развлекательная зона с интерактивными шарами.
Киберхаус 1shot и Zone51 проведут любительские турниры по CS2 и Dota 2, свободные игры, конкурсы и розыгрыши призов.
На стенде «Выход 8» впервые покажут трейлер грядущей экранизации одноименной игры. Гости смогут провести время в игровой зоне и сделать памятные снимки в фотобудке.
Зона «Развлечения»
Игротека Hobby Games представит разнообразие настольных игр: мастера помогут разобраться с правилами и погрузиться игровой процесс.
Команда Крафтовых игр организует зону с играми «Корнхол», «Квойтс», «Нашару» и «Кульбуто».
В зоне от Speedcubes можно будет собрать кубик Рубика, поиграть в головоломки, узнать историю спидкубинга, посмотреть на сборки от профессионалов и получить сувениры.
На стенде нового кинофильма «Буратино» гости сыграют в наперстки, сфотографируются на театральной сцене Карабаса, создадут свой золотой ключик и смогут выиграть суперприз.
На локации «Два Дивана» посетители смогут поучаствовать в нестандартных играх, юмористических батлах, а также послушают диджей-сет.
На стенде фильма «Девятая планета» будут исследовать футуристический тоннель, делать временные тату в стиле героев ленты и снимки в брендированной фотобудке.
Микс Картинг установят тренажер для отработки реакции. Здесь также можно будет собрать и разобрать гоночный карт, поучаствовать в соревнованиях на мини-авто.
На стенде телеканала «Дорама» зрителей ждут 3D-фотозоны с героями драмы «Демон» и короной настоящего дорамщика.
Музей Магии проведет мастер-классы по фокусам, шоу иллюзиониста, мини-экскурсию по тайнам великих фокусников, сеансы гадания на картах Таро.
IThub подготовил VR-зону, 3D-игры, фотобатут и нейрофотобудку. Гости смогут наклеить временные тату, погадать на магическом шаре и посмотреть, как работает 3D-принтер. Для детей тут откроется своя зона.
На площадке «Неологики» гостям предстоит пройти квест и решить детективную загадку об убийстве в «Отеле „Альберта“». Каждая команда получит в подарок демоверсию настольного детектива, чтобы продолжить расследование дома.
На стенде «Смузи» пройдет музыкальный квиз. Участники объединятся в команды и будут отвечать на тематические вопросы. В конце викторины все получат подарки от организаторов.
Зона «Творчество»
«Выставочные залы Москвы» на своей площадке проведут мастер-классы по тафтингу, росписи мишек в стиле поп-арт, мозаике и декорированию масок. Гости создадут картины в технике флюид-арт и попробуют плести макраме.
Эксперты «Арт-Икебана» устроят серию мастер-классов, на которых посетители составят композиции из цветов, познакомятся с искусством оригами и каллиграфии и сплетут объемные браслеты и талисманы на счастье.
На стенде «Культуры РФ» состоится марафон пленэров. Гости смогут поработать за мольбертом и написать свою картину.
Музей Москвы представит поп-ап по мотивам выставки «Между Парижем и Москвой. Александра Кольцова-Бычкова и Сергей Кольцов». Гости узнают об истории любви пары и их творчестве. На площадке пройдут мастер-классы, где научат плести браслеты с цветными сюжетами.
Премия «Золотая Маска» проведет уличное театрализованное шествие. На стенде проекта появится тематическая фотозона «Театр — отражение вас». Здесь можно сфотографироваться и признаться театру в любви, оставив записку.
На локации арт-пространства Luminar посетители увидят иммерсивные шоу, а для детей установят батут и проведут творческий мастер-класс. Гостям предложат изобразить шедевры Леонардо да Винчи, Сальвадора Дали, Марка Шагала.
Центр городской культуры «Графит» построит арт-кластер. Здесь пройдут мастер-классы по созданию эмбиент-трека и саунд-дизайну. Можно будет добавить акцентов своему образу на кастом-зоне, а на выставке с инсталляцией — узнать о трансформации «Графита» в креативный кластер.
Центр современного искусства «Марс» эксклюзивно представит новые инсталляции для иммерсивной выставки-бестселлера «SENSE. Геометрия чувств». Гостей фестиваля ожидают: медитативная AI-инсталляция «Поток», интерактивная инсталляция «Шепот», AR-тотемы, аромастанции, а также VR-медитация «Погружение в стихию».
На стенде университета креативных индустрий Universal University развернется интерактивный поп-ап. Здесь пройдет выставка студенческих работ и откроются творческие зоны.
Московский креативный техникум при Московской школе кино и Британской высшей школе дизайна представит интерактивную зону с «Кубом общей креативности». Здесь желающие смогут выполнить короткие творческие задания по UX/UI, графическому дизайну, кино или маркетингу. За выполнение получат баллы, которые можно обменять на фирменный мерч и шар — его добавят в прозрачный куб, символизирующий общий уровень креативности.
В зоне «Читай-города» пройдут встречи с авторами и книжными блогерами, лекции, квиз по творчеству Хаяо Миядзаки с призами и розыгрыш подарков. Еще откроется игротека с настолками («Мафия», «Дженга» и другие).
Зона «Косплей»
На площадке «Фандом Феста ВКонтакте» в зоне «Косплей» выступит корейская группа Upgrade Mountains с музыкой на стыке рока и электрозвучания. Во второй день участник группы Joo Wondae сыграет диджей-сет с миксом популярных корейских треков. Еще для гостей подготовили выступления кавер-дэнс-команд и интерактивные развлечения. В фотозонах можно записать видео в стиле slow motion, а за выполнение простых заданий будут дарить эксклюзивный мерч от Genshin Impact.
На сцене зоны косплееры сразятся за призовой фонд в 650 тыс. рублей. В первый день фестиваля гости увидят выступления 170 популярных персонажей из фильмов, видеоигр, сериалов и аниме, а во второй день лучшие из них встретятся в финале.
На сцене Евгений Еронин и Иван Клепиков из издательства Bubble расскажут про грядущие новинки комиксов. Здесь же фан-комьюнити игры Just Dance проведет танцевальные батлы.
«Звездные Войны: Мандалорцы» — Red Fist Clan воссоздали образы самых опасных охотников за головами — мандалорцев. На фестивале команда покажет канонические образы и уникальную кастомную броню.
Первая в мире школа фехтования на световых мечах Школа Саберфайтинга проведет показательные бои в стилистике «Звездных войн» и обучит желающих азам джедайского ремесла.
В зоне «Доктор Кто: Галлифрей Stands» можно будет узнать секреты Повелителя времени и попасть внутрь машины времени «Тардис».
Погрузиться во вселенную Baldur’s Gate 3 можно на одноименном стенде. Здесь пройдут игры с мастерами в Dungeons & Dragons на огромной диораме. Для гостей подготовили испытания и подарки. В зоне также прозвучат голоса бардов и откроется фотозона.
Path of logic представят площадку по игре Darkest Dungeon. Здесь будут гулять персонажи игры, а гости смогут разобраться в неизвестных свойствах зелий, отдохнуть в лагере и проверить свою ловкость на полосе препятствий.
На локации от «Настольных игр: Warm Games» можно разобраться в играх Dungeons & Dragons и Cyberpunk, посетить мастер-класс по росписи миниатюр — известных героев или монстров.
На стенде игры «Мир Домовят» посетителей ждут розыгрыши игрушек, интерактивная фотозона с Бабулей Ягулей, где можно полетать в настоящей ступе с метлой. На площадке пройдет встреча с Котом и главным героем игры — Домовенком.
Интерактивы от продуктов VK
Зона «VK Видео» подготовила активности по мотивам своих оригинальных шоу и интерактивы с фирменными подарками. На площадке можно получить мини-версию своей натальной карты и попасть на постер одноимённого шоу, если добавить селфи в чат с ботом. Отдельная зона будет работать для детей — с огромной меловой доской и мультфильмами.
В пространстве «VK Музыки» откроется баскетбольная площадка, где пройдут матчи в формате 4 на 4. Каждый будет посвящен одному из настроений «VK Микса»: «Радостно», «Грустно», «Активно», «Спокойно», «Любовь». Гости смогут выиграть мерч и музыкальную подписку. 19 и 20 июля здесь пройдут встречи с артистами из лайнапа фестиваля. Анонсы автограф-сессий появятся в сообществе «VK Музыки».
«VK Сообщества» подготовили квест по всему фестивалю — нужно будет выполнять онлайн-задания от авторов ВКонтакте и исследовать территорию VK Fest. Самые активные получат эксклюзивные подарки. На стенде пройдут встречи с авторами и откроется мейкап-станция.
На площадке «VK Знакомств» разместится Premium-бар, где пользователи сервиса с Premium-подпиской смогут получить в подарок безалкогольный коктейль, а новые — оформить Premium на 7 дней бесплатно. Для гостей проведут быстрые свидания: те, кто найдет себе пару здесь, получат подарки от «VK Знакомств». На интерактивную доску можно прикрепить свою распечатанную анкету, посмотреть анкеты других посетителей — и, возможно, найти мэтч прямо на фестивале.
В VK Store гости смогут приобрести мерч фестиваля и вещи из эксклюзивных коллекций VK, в том числе новую стикерную линейку, дроп «VK Музыки» и «VK Видео», а также игрушки и аксессуары с персонажами стикеров «ВКонтакте». В этом году зона VK Store в три раза больше, чем на прошлых фестивалях: откроются два стенда и вендинговый автомат.
На VK Fest будут работать профессиональные фотографы. Гости смогут получить свои снимки в приложении «Облако Mail» — чтобы найти кадры с собой с фестиваля, нужно загрузить селфи. На интерактивном стенде «Облака» можно будет создать и распечатать фестивальный коллаж, выиграть мерч, отдохнуть в лаунж-зоне и бесплатно подзарядить телефон.
Зона «Еда»
На фудкорте гостей ждет широкий выбор стритфуда и безалкогольных напитков. Можно попробовать блюда корейской, мексиканской, кубинской, узбекской, итальянской и русской кухни. В зоне появятся точки с веганской и ПП-едой.