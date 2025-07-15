Выступления Доры и Элджея, битвы роботов и лекция Федора Бондарчука: большой гид по VK Fest в Москве

В VK Store гости смогут приобрести мерч фестиваля и вещи из эксклюзивных коллекций VK, в том числе новую стикерную линейку, дроп «VK Музыки» и «VK Видео», а также игрушки и аксессуары с персонажами стикеров «ВКонтакте». В этом году зона VK Store в три раза больше, чем на прошлых фестивалях: откроются два стенда и вендинговый автомат.