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Джеймс Ганн придумал камни бесконечности для Marvel всего за несколько минут

Фото: Marvel

Джеймс Ганн рассказал в интервью GQ, что именно он придумал концепцию Камней Бесконечности для первого фильма «Стражи Галактики».

«Я никогда не понимал, что вообще означают фазы в Marvel. Просто однажды они сказали: „Кажется, некоторые из этих объектов могут быть Камнями Бесконечности. Можешь придумать, что это вообще такое?“», — поделился режиссер.

Так и появилась знаменитая сцена с Коллекционером, в которой он рассказывает об их происхождении и значении: «Я буквально сел и за три минуты написал эту сцену. Никакого четкого плана не было, просто идея, что, может быть, „вот эта красная штука и синяя — это Камни“».

Позже, в интервью 2023 года во время промо-тура фильма «Стражи Галактики 3», Ганн уточнил, что работа над сценой заняла у него около полутора часов. Она стала основой одной из ключевых линий всей саги Marvel. Сцена с Камнями Бесконечности не только помогла зрителям без знаний комиксов понять структуру вселенной, но и задала вектор развития MCU.

Сейчас Джеймс Ганн возглавляет DC и запускает с нуля собственную киновселенную. Его «Супермен» уже успешно стартовал в прокате, а глава Warner Bros. Дэвид Заслав высоко оценил работу Ганна и его коллеги Питера Сафрана.

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