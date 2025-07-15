Джеймс Ганн придумал камни бесконечности для Marvel всего за несколько минут

Так и появилась знаменитая сцена с Коллекционером, в которой он рассказывает об их происхождении и значении: «Я буквально сел и за три минуты написал эту сцену. Никакого четкого плана не было, просто идея, что, может быть, „вот эта красная штука и синяя — это Камни“».