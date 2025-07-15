Звезда «Аутсорса» Евгений Коряковский сыграет Фердинанда ван дер Хольта в сериале «Майор Гром»

Актер театра и кино Евгений Коряковский («Аутсорс», «Ландыши», «Пророк. История Александра Пушкина», «Секта») сыграет в сериале по франшизе «Майор Гром». Он исполнит роль Фердинанда ван дер Хольта — талантливого предпринимателя и основателя корпорации Holt, отца Августа ван дер Хольта. Об этом «Афише Daily» рассказали в пресс-службе «Кинопоиска».
В роли дочери Фердинанда ван дер Хольта Мико в проекте появится шестилетняя российская актриса и модель Кика Пан. Сериал «Майор Гром» также покажет эпизоды из детства одного из главных антагонистов — Сергея Разумовского и его друга Олега Волкова. Их сыграют Елисей Чучилин и Марк Юсеф («Триггер»).
Тихон Жизневский снова сыграет майора Игоря Грома, Любовь Аксенова — журналистку и напарницу Грома Юлию Пчелкину, а Константин Хабенский — Вениамина Рубенштейна. В проекте также снимутся Алексей Маклаков в качестве полковника полиции Федора Прокопенко, Дмитрий Чеботарев — в роли наемника Олега Волкова. Сергей Горошко перевоплотится в миллиардера и основателя известной соцсети Сергея Разумовского, Матвей Лыков станет техномагнатом Августом ван дер Хольтом, а Андрей Трушин воплотит образ Отто Шрайбера. Сериал по вселенной «Майор Гром» выйдет на «Кинопоиске» в 2025 году и будет доступен по подписке «Яндекс Плюс».
Шоураннер проекта — Олег Трофим, режиссер трех фильмов франшизы «Майор Гром». Режиссер — Соберсаша, который снимал клипы «За деньги да» для Инстасамки, «Эти цветы так кстати» для Минаевой, «Телефон» для Егора Крида. Продюсерами сериала стали Артем Габрелянов, Михаил Китаев и Ольга Филипук.
«То, что к нам присоединился прекрасный Евгений Коряковский, — личная радость и гордость для меня. Я надеюсь, что появление Фердинанда ван дер Хольта станет новой отправной точкой в развитии вселенной „Майора Грома“, и мы сможем рассказать о семействе Хольтов гораздо больше», — отметил Олег Трофим.
Первый фильм «Майор Гром: Чумной доктор» о борце с преступностью Игоре Громе вышел в апреле 2021 года. В основе сюжета — популярный в России комикс, тираж которого превысил млн экземпляров. 1 января 2023 года на «Кинопоиске» состоялась премьера приквела «Гром: Трудное детство», рассказывающий о событиях за 20 лет до встречи с Чумным доктором — о Константине Громе, воспитавшем будущего героя, и его схватке с боссом криминального мира по прозвищу Анубис. В мае 2024 года появилась новая часть — «Майор Гром. Игра». Действие в картине происходит спустя год после основных событий «Чумного Доктора».
В сентябре 2024 года стало известно, что франшиза пополнится девятью новыми фильмами и сериалами. В сериал по «Майору Грому» войдут материалы фильмов и новые специально снятые сцены. Его премьера состоится в 2025 году. После сериала про Игоря Грома выйдут «Фурия», «Бесобой», «Мироходцы», «Экслибриум» и другие проекты.