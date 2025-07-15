Звезда «Аутсорса» Евгений Коряковский сыграет Фердинанда ван дер Хольта в сериале «Майор Гром»

Первый фильм «Майор Гром: Чумной доктор» о борце с преступностью Игоре Громе вышел в апреле 2021 года. В основе сюжета — популярный в России комикс, тираж которого превысил млн экземпляров. 1 января 2023 года на «Кинопоиске» состоялась премьера приквела «Гром: Трудное детство», рассказывающий о событиях за 20 лет до встречи с Чумным доктором — о Константине Громе, воспитавшем будущего героя, и его схватке с боссом криминального мира по прозвищу Анубис. В мае 2024 года появилась новая часть — «Майор Гром. Игра». Действие в картине происходит спустя год после основных событий «Чумного Доктора».