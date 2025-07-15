«Мое тело устало»: Шути Гатва рассказал, почему покинул шоу «Доктор Кто»

Шути Гатва рассказал о причинах ухода из культового научно-фантастического шоу «Доктор Кто». Актер сообщил в эфире программы «Воскресенье с Лорой Кюнсберг» на Би-би-си, что роль отнимала у него слишком много сил.
«Я старею, мое тело устало. Шоу отнимало у меня много слишком много сил — физических, эмоциональных, умственных. Так что пришло время», — передает слова Гатвы Variety.
Актер играл Доктора всего 18 месяцев в двух сезонах, это самый короткий срок со времен Кристофера Экклстона. Когда Шути прощался с ролью, он сказал: «Нет слов описать то чувство, когда тебя утверждают на роль Доктора и что значит быть принятым на эту культовую роль. Теперь пришло время передать ключи от любимой синей будки».
В Deadline отмечали, что цифры двух сезонов с участием звезды «Сексуального воспитания» сильно просели. 15-й сезон показал слабые недельные рейтинги. В среднем каждый эпизод собирал у экранов 3,2 млн зрителей — это на 500 тыс. меньше, чем у 14-го сезона и на 1,7 млн меньше, чем в 13-м сезоне, когда Доктора играла Джоди Уиттакер. Шоураннер «Доктора Кто» Расселл Дэвис говорил, что не знает, получит ли сериал продолжение после неудачных рейтингов 15-го сезона.
Если новый сезон все же выйдет, то Гатву в роли Доктора в сериале предположительно заменит Билли Пайпер. Ранее она играла Роуз Тайлер — спутницу девятого и десятого Докторов. Би-би-си пока подтвердило лишь возвращение Пайпер в сериал. В заявлении вещательной компании говорится: «То, как и почему она [Билл Пайпер] вернулась, еще предстоит увидеть…». Если Би-би-си утвердит Пайпер на главную роль, она станет третьим Доктором-женщиной после Джоди Уиттакер и Джо Мартин.
«Доктор Кто» — британский научно-фантастический телесериал компании Би-би-си об инопланетном путешественнике во времени. Пятнадцатый сезон шоу стартовал 12 апреля 2025 года и завершился 31 мая. Сейчас Би-Би-си работает на созданием мультфильма для дошкольников по мотивам «Доктора Кто». Он находится на ранней стадии разработки.