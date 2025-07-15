«Мое тело устало»: Шути Гатва рассказал, почему покинул шоу «Доктор Кто»

Актер играл Доктора всего 18 месяцев в двух сезонах, это самый короткий срок со времен Кристофера Экклстона. Когда Шути прощался с ролью, он сказал: «Нет слов описать то чувство, когда тебя утверждают на роль Доктора и что значит быть принятым на эту культовую роль. Теперь пришло время передать ключи от любимой синей будки».