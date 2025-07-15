Бренд P.Y.E представил коллекцию солнцезащитных очков с Hello Kitty

Петербургский бренд P.Y.E выпустил совместную коллекцию с японским персонажем Hello Kitty. Аксессуар уже доступен онлайн, а также в фирменных магазинах в Москве и Петербурге.
В центре коллаборации модель очков в спортивном силуэте в трех оттенках: черном, белом и розовом. К ним предлагаются два варианта линз — черные или розовые.
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© P.Y.E
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© P.Y.E
Аксессуар украшен золотым силуэтом Hello Kitty, японскими надписями и миниатюрным красным сердцем, которое складывается в цельный символ при надевании.
Это первая модель бренда с обтекаемой, динамичной формой, плотно прилегающей к лицу. Очки выполнены из прочного ацетата и дополнены нейлоновыми линзами с полной защитой от ультрафиолета.