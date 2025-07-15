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Москву накрыл ливень с грозой и градом. Транспорт работает с перебоями, молнии бьют в жилые дома

Москву накрыл сильный ливень ― в некоторых районах с градом. Часть улиц затопило, транспорт ходит с перебоями, а одну из станций метро закрыли.

Ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец предупреждал, что на улицы выльется 20 литров дождевой воды на метр квадратный. «Ветер переменный, 3-8 метров в секунду, при грозе порывистый. Температура воздуха после вчерашних душных плюс 30 сегодня понизится до более комфортных плюс 24 ― плюс 27», ― отмечал он.

МЧС предупредил о порывах ветра до 20–23 метров в секунду. В некоторых районах менее чем за два часа выпала месячная норма осадков, сообщили в комплексе городского хозяйства Москвы.

Больше всего осадков зафиксировали на севере города ― до 85 миллиметров. На востоке выпало до 75 миллиметров, на юго-востоке — до 66 миллиметров, а на северо-востоке — до 64 миллиметров.

Как отметил РБК, в Госдуме затопило курилку, пристроенную к первому этажу старого здания на Охотном ряду. Затопило также подземные переходы на станции метро «Бибирево» и «Рижская». Вестибюль последней временно закрыли.

В Дептрансе отметили, что наземный транспорт может задерживаться, а маршруты могут быть оперативно изменены. На зеленой ветке метро произошел сбой в движении поездов из‑за технических неполадок.

В ЦОДД сообщили о перекрытии движения на трех участках: Дмитровском шоссе — в районе дома 62; на внешней стороне МКАД в районе 16-го километра; в районе 1-го Красовского проезда.

Москвичи сообщают о постоянных молниях, которые бьют каждые несколько секунд, с мгновенным страшным громом. Разряды попадали и в жилые дома — например, в дом у Останкинской башни и в высотку на Котельнической набережной.

Москвичей призывают не выходить на улицу в непогоду, не укрываться под деревьями, не ставить радом с ними автомобили и быть аккуратными.

Ливень с грозой и порывистым ветром не прекратится до конца 15 июля. Днем 16 июля прогнозируется кратковременный дождь и температура 24-26 градуов.

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