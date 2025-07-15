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В Okko осенью выйдет вторая глава «Лихих». Посмотрите первый тизер-трейлер

Фото: Okko

Okko и Start опубликовали первый тизер-трейлер второй главы сериала «Лихие» Юрия Быкова. Премьера состоится осенью.

Сюжет продолжит линию первой главы, но расширит ее масштабы. События переместятся из региона в Москву. Павел и Женя впервые отправятся туда в «командировку» — прикрыть Джема на встрече с московским вором Тунгусом. Эта поездка станет для героев серьезным испытанием. Параллельно Лиза начинает остро ощущать, что ее муж живет в постоянной опасности.

Во второй главе вновь вернутся Женька (Егор Кенжаметов), Паша (Артем Быстров), Лиза (Анна Завтур/Полина Максимова), Джем (Артур Иванов), Краб (Александр Голубев), Слон (Кирилл Полухин) и другие.

В продолжении появятся и новые персонажи, в том числе бандит Арнольд, роль которого сыграл сам Юрий Быков. Среди новых актеров также Васса Бокова, Олег Васильков, Григорий Дудник.

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