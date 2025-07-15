В Okko осенью выйдет вторая глава «Лихих». Посмотрите первый тизер-трейлер

Сюжет продолжит линию первой главы, но расширит ее масштабы. События переместятся из региона в Москву. Павел и Женя впервые отправятся туда в «командировку» — прикрыть Джема на встрече с московским вором Тунгусом. Эта поездка станет для героев серьезным испытанием. Параллельно Лиза начинает остро ощущать, что ее муж живет в постоянной опасности.