Сотрудник «Вкусно ― и точка» плюнул в бургер во время готовки. Его уволили, заведение ждет проверка

Сотрудник ресторана «Вкусно ― и точка» в Каменске-Шахтинском Ростовской области плевал в заказы во время готовки. Видео с тем, как он плюет в бургер, разлетелось по соцсетям.
Телеграм-канал «Ростов Главный» приводит слова автора видео: «В 3 часа ночи ехал из Ростова в Москву. По дороге заехал во „Вкусно — и точка“ в Каменске. Сотрудник грубо начал разговаривать, я заподозрил, что что‑то не то, пошел смотреть, как он готовил, и увидел, что в каждый заказ плюет!».
В пресс-службе «Вкусно ― и точка» сообщили «Ленте.ру», что уволили сотрудника. Там заявили, что действия работника на видео не соответствуют стандартам и ценностям компании.
В пресс-службе пообещали принять дополнительные меры, чтобы не допустить таких случаев в будущем. Представители компании поблагодарили гостя, который записал и опубликовал видео.
В местном Роспотребнадзоре сказали «Осторожно, Новости», что готовят документы о проверке точки общепита.