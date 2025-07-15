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Сотрудник «Вкусно ― и точка» плюнул в бургер во время готовки. Его уволили, заведение ждет проверка

Фото: Nikdest/«Яндекс Карты»

Сотрудник ресторана «Вкусно ― и точка» в Каменске-Шахтинском Ростовской области плевал в заказы во время готовки. Видео с тем, как он плюет в бургер, разлетелось по соцсетям.

Телеграм-канал «Ростов Главный» приводит слова автора видео: «В 3 часа ночи ехал из Ростова в Москву. По дороге заехал во „Вкусно — и точка“ в Каменске. Сотрудник грубо начал разговаривать, я заподозрил, что что‑то не то, пошел смотреть, как он готовил, и увидел, что в каждый заказ плюет!».

В пресс-службе «Вкусно ― и точка» сообщили «Ленте.ру», что уволили сотрудника. Там заявили, что действия работника на видео не соответствуют стандартам и ценностям компании.

В пресс-службе пообещали принять дополнительные меры, чтобы не допустить таких случаев в будущем. Представители компании поблагодарили гостя, который записал и опубликовал видео.

В местном Роспотребнадзоре сказали «Осторожно, Новости», что готовят документы о проверке точки общепита.

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