Сотрудник «Вкусно ― и точка» плюнул в бургер во время готовки. Его уволили, заведение ждет проверка

Телеграм-канал «Ростов Главный» приводит слова автора видео: «В 3 часа ночи ехал из Ростова в Москву. По дороге заехал во „Вкусно — и точка“ в Каменске. Сотрудник грубо начал разговаривать, я заподозрил, что что‑то не то, пошел смотреть, как он готовил, и увидел, что в каждый заказ плюет!».