Бруно Марс неожиданно появился на концерте Blackpink в Лос-Анджелесе и исполнил хит «Apt»

Он присоединился к Розэ, чтобы исполнить их совместный хитовый трек «Apt». Розэ начала выступление одна, спев куплет и припев, а затем Марс поднялся на сцену на лифте, чтобы исполнить свою часть. В финале они обнялись под залпы конфетти и пробежались по сцене вместе.