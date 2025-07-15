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Бруно Марс неожиданно появился на концерте Blackpink в Лос-Анджелесе и исполнил хит «Apt»

Фото: @katiatemkin

Бруно Марс неожиданно выступил на втором концерте южнокорейской группы Blackpink в Лос-Анджелесе.

Он присоединился к Розэ, чтобы исполнить их совместный хитовый трек «Apt». Розэ начала выступление одна, спев куплет и припев, а затем Марс поднялся на сцену на лифте, чтобы исполнить свою часть. В финале они обнялись под залпы конфетти и пробежались по сцене вместе.

Песня «Apt» стала одним из крупнейших музыкальных хитов 2024 года. Трек получил высокие оценки критиков за запоминающееся звучание и вклад в распространение корейской культуры.

«Apt» держался на вершине Billboard Global 200 в течение 12 недель, а в Global Excl. US — 19 недель, что сделало его самым продолжительно лидировавшим синглом года. По данным IFPI, песня стала 17-м самым продаваемым синглом года всего за два месяца и собрала более 1 млрд стримов по всему миру.

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© Фото: @katiatemkin
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© Фото: @katiatemkin
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© Фото: @katiatemkin
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