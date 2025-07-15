Нейросеть Алиса помогла собрать в «Яндекс Картах» подборку самых необычных туристических мест по всей России. В список попали почти 400 локаций ― от музея русской горчицы в Волгограде до пещеры с наскальной живописью эпохи палеолита в Башкортостане. Подробностями с «Афишей Daily» поделились в пресс-службе сервиса.
Чтобы подготовить подборку, специалисты отобрали 31 тыс. мест с рейтингом выше 4,5 и как минимум 50 отзывами. Самые популярные достопримечательности — те, у которых более 20 тыс. оценок — в это выборку не включали, чтобы найти что‑то менее очевидное.
Этот список показали Алисе и попросили ее выделить необычные места, поделившись с нейросетью инструкциями. К примеру, музеи нужно выбирать за нестандартное расположение или интерактивность, парки ― за наличие арт-объектов или живописных видов.
В итоге получилась подборка из 380 мест, каждое из которых можно открыть в «Яндекс Картах», чтобы изучить и спланировать поездку. Вот примеры нескольких локаций в городах-миллионниках или рядом с ними:
- Бункер-музей «Подземная Москва» — контактный музей, расположенный в бывшем противоатомном убежище неподалеку от Москва-Сити.
- Дацан Гунзэчойнэй в Петербурге — самый северный буддийский храм в мире.
- Церковь Сицилийской Иконы Божьей Матери в Воронежской области, спрятанная в меловой скале.
- Пещера Караульная-2 под Красноярском, знаменитая гротами с известковыми незастывающими образованиями на стенах и гигантскими сталагмитами.
- Музей русской горчицы в Волгограде, где можно увидеть весь процесс изготовления легендарного продукта.
- Мира Парк под Новосибирском, известный необычными архитектурными объектами и паблик-артом.
- Декорации фильма «Сердце Пармы» — натурные декорации древнего княжества и столицы Перми Великой, воссозданные в реальных лесах Пермского края.
- Музей-заповедник «Танаис» в Ростовской области, где можно прогуляться по руинам самого северного греческого поселения.
- Сад возле Косого дома в центре Екатеринбурга, ставший одним из немногих российских садов, удостоенных международной премии по ландшафтному дизайну.
- Музей-заповедник «Шульган-Таш» в Башкортостане. Знаменит наскальной живописью эпохи палеолита и пещерой, в которой находится самое древнее в мире изображение верблюда.
- Музей-заповедник «Аркаим» — древний археологический памятник, состоящий из поселений, которым более 4 тыс. лет, — они древнее египетских пирамид.
- Музей нефти в селе Шугурово в Татарстане, где можно посмотреть в миниатюре процесс добычи нефти и битума.
- Рачейский лабиринт в Самарской области — это природный памятник в виде валунов в сосновом лесу. Гигантские валуны образуют естественные лабиринты, по которым можно бродить, ощущая себя исследователем древних тайн.
- Музей горного дела в Пешелани — действующая шахта гипсового завода, расположенная на глубине 70 метров.
- Акведук в «Старом парке» села Кабардинка Краснодарского края, повторяющий формы и облик старинных инженерных сооружений.
Недавно наскальные изображение в пещере Шульган-Таш внесли в список всемирного наследия ЮНЕСКО. По словам постоянного представителя России при ЮНЕСКО Рината Алятудинова, «более 200 красочных изображений, созданных 16 тыс. лет назад, по праву могут считаться общим наследием». «Это напоминание о единстве духовного начала человечества, которое проявляется в многообразии равноправных культур различных народов», — отметил он.