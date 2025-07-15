Бруно Марс неожиданно появился на концерте Blackpink в Лос-Анджелесе и исполнил хит «Apt»
Uno появится в казино Лас-Вегаса, но без денежных ставок
В российский прокат выйдет «Токсичный мститель» с Питером Динклейджем
У Бейонсе украли флешку с неизданной музыкой во время тура «Cowboy Carter» в Атланте
Дакота Джонсон подписала контракт с Sony Pictures Television на создание сериалов
В небо над Москвой вновь поднимут Олимпийского Мишку
Звезда сериала «Монстры» Купер Кох снимется в фильме «Artificial» Луки Гуаданьино
Автор «Олененка» Ричард Гадд рассказал, что из шоу вырезали целую серию
Ева Лонгория выступит режиссером фильма «Анита де Монте смеется последней»
День рождения бегемотихи Му Денг отпраздновали четырехдневным фестивалем
Кот в США принес домой неизвестный науке штамм вируса
Сын Робин Райт влюбляется в Оливию Кук в тизере триллера «The Girlfriend»
Индиец из мести сделал нейросетевого клона бывшей и генерировал с ней откровенный контент
Гигантский айсберг приплыл к берегам Гренландии. Он представляет опасность для жителей
Минойские дворцы включили в Список всемирного наследия ЮНЕСКО
Алина Томникова из сериала «Екатерина» снимется в «Кровавой Секире»
Мемуары, философская проза и беседы с режиссерами: Марк Эйдельштейн назвал топ-5 любимых книг
Лето в России потеплеет минимум на 2–3 градуса за 50 лет
Съемки пятого сезона шоу «Эмили в Париже» пройдут в Венеции
У «Смуты» выйдет продолжение ― «Земский собор». В нем отказались от RPG-элементов
ChatGPT проиграл в шахматы гроссмейстеру Магнусу Карлсену
В Благовещенске полностью запретили электросамокаты
Звезда «Игры в кальмара» Хо Сон Тхэ спел песню «Журавли» на русском языке
«Букины» возвращаются: премьера второго сезона сериала состоится на ТНТ 28 июля
McDonald’s хранил данные 64 млн сотрудников под паролем 123456
В саду «Эрмитаж» в Москве пройдет шестой фестиваль Chess & Jazz
В «Стокманн» открылся школьный маркет
Вышел тизер-трейлер фильма «Невероятно худеющий человек» о мужчине, который стал жертвой радиации

Музей горчицы и античные руины: в «Яндекс Картах» появилась подборка необычных мест в России

Фото: «Мира Парк»/VK

Нейросеть Алиса помогла собрать в «Яндекс Картах» подборку самых необычных туристических мест по всей России. В список попали почти 400 локаций ― от музея русской горчицы в Волгограде до пещеры с наскальной живописью эпохи палеолита в Башкортостане. Подробностями с «Афишей Daily» поделились в пресс-службе сервиса.

Чтобы подготовить подборку, специалисты отобрали 31 тыс. мест с рейтингом выше 4,5 и как минимум 50 отзывами. Самые популярные достопримечательности — те, у которых более 20 тыс. оценок — в это выборку не включали, чтобы найти что‑то менее очевидное.

Этот список показали Алисе и попросили ее выделить необычные места, поделившись с нейросетью инструкциями. К примеру, музеи нужно выбирать за нестандартное расположение или интерактивность, парки ― за наличие арт-объектов или живописных видов.

В итоге получилась подборка из 380 мест, каждое из которых можно открыть в «Яндекс Картах», чтобы изучить и спланировать поездку. Вот примеры нескольких локаций в городах-миллионниках или рядом с ними:

1/3
2/3
3/3
  • Бункер-музей «Подземная Москва» — контактный музей, расположенный в бывшем противоатомном убежище неподалеку от Москва-Сити.
  • Дацан Гунзэчойнэй в Петербурге — самый северный буддийский храм в мире.
  • Церковь Сицилийской Иконы Божьей Матери в Воронежской области, спрятанная в меловой скале.
  • Пещера Караульная-2 под Красноярском, знаменитая гротами с известковыми незастывающими образованиями на стенах и гигантскими сталагмитами.
  • Музей русской горчицы в Волгограде, где можно увидеть весь процесс изготовления легендарного продукта.
  • Мира Парк под Новосибирском, известный необычными архитектурными объектами и паблик-артом.
  • Декорации фильма «Сердце Пармы» — натурные декорации древнего княжества и столицы Перми Великой, воссозданные в реальных лесах Пермского края.
  • Музей-заповедник «Танаис» в Ростовской области, где можно прогуляться по руинам самого северного греческого поселения.
  • Сад возле Косого дома в центре Екатеринбурга, ставший одним из немногих российских садов, удостоенных международной премии по ландшафтному дизайну.
  • Музей-заповедник «Шульган-Таш» в Башкортостане. Знаменит наскальной живописью эпохи палеолита и пещерой, в которой находится самое древнее в мире изображение верблюда.
  • Музей-заповедник «Аркаим» — древний археологический памятник, состоящий из поселений, которым более 4 тыс. лет, — они древнее египетских пирамид.
  • Музей нефти в селе Шугурово в Татарстане, где можно посмотреть в миниатюре процесс добычи нефти и битума.
  • Рачейский лабиринт в Самарской области — это природный памятник в виде валунов в сосновом лесу. Гигантские валуны образуют естественные лабиринты, по которым можно бродить, ощущая себя исследователем древних тайн.
  • Музей горного дела в Пешелани — действующая шахта гипсового завода, расположенная на глубине 70 метров.
  • Акведук в «Старом парке» села Кабардинка Краснодарского края, повторяющий формы и облик старинных инженерных сооружений.

Недавно наскальные изображение в пещере Шульган-Таш внесли в список всемирного наследия ЮНЕСКО. По словам постоянного представителя России при ЮНЕСКО Рината Алятудинова, «более 200 красочных изображений, созданных 16 тыс. лет назад, по праву могут считаться общим наследием». «Это напоминание о единстве духовного начала человечества, которое проявляется в многообразии равноправных культур различных народов», — отметил он.

Расскажите друзьям