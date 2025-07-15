В российский прокат выйдет «Токсичный мститель» с Питером Динклейджем

Главную роль в картине исполняет звезда «Игры престолов» Питер Динклейдж. Он играет уборщика Уинстона Гуза, который потерял жену и теперь заботится о пасынке. От окружающих он постоянно терпит насмешки и издевательства. После очередного розыгрыша уборщик случайно падает в контейнер с химическими отходами. Это превращает Уинстона в супергероя по прозвищу Токси ― мстителя с оружием в виде светящейся швабры. Он решает дать отпор, что приводит к кровавым последствиям.