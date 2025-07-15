В российский прокат выйдет «Токсичный мститель» с Питером Динклейджем

4 сентября в российский прокат выйдет «Токсичный мститель» ― ремейк черной комедии 1984 года об уборщике, ставшем поневоле супергероем. Карточка фильма появилась в графике релизов на сайте «Бюллетень кинопрокатчика». Дистрибьютором выступит «Наше кино».
Главную роль в картине исполняет звезда «Игры престолов» Питер Динклейдж. Он играет уборщика Уинстона Гуза, который потерял жену и теперь заботится о пасынке. От окружающих он постоянно терпит насмешки и издевательства. После очередного розыгрыша уборщик случайно падает в контейнер с химическими отходами. Это превращает Уинстона в супергероя по прозвищу Токси ― мстителя с оружием в виде светящейся швабры. Он решает дать отпор, что приводит к кровавым последствиям.
По сюжету герою предстоит сражаться с самим временем, чтобы спасти своего сына, а также пытаться остановить безжалостного корпоративного тирана, задумавшего использовать эффект токсинов ради укрепления своей бизнес-империи.
В фильме помимо Динклейджа нялись Элайджа Вуд, Джейкоб Тремблей, Тейлур Пейдж, Джулия Дэвис, Джонни Койн и Кевин Бейкон. В мировой прокат картина выходит 29 августа, за неделю до российской премьеры.
Режиссером ленты, которая задумана как ремейк одноименного фильма 1984 года, стал Мейкон Блэр. Создатели оригинальной картины Майкл Херц и Ллойд Кауфман стали продюсерами нового проекта.