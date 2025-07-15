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У Бейонсе украли флешку с неизданной музыкой во время тура «Cowboy Carter» в Атланте

Фото: @beyonce

За 48 часов до серии концертов Бейонсе в Атланте из арендованной машины хореографа Кристофера Гранта и танцора Диандре Блю украли неизданную музыку певицы.

По данным телеканала WSB-TV Atlanta, из автомобиля исчезли флешки с эксклюзивным музыкальным материалом, планами видеопостановки и списками песен — как прошлыми, так и будущими.

Также были украдены ноутбуки, дизайнерские очки, одежда и наушники AirPods Max. В полицейском отчете Грант указал, что данные предназначались лично для Бейонсе и были помечены водяными знаками.

Полиция уже начала расследование. С помощью функции «Найти устройство» удалось определить последнее местоположение наушников и выйти на возможное местонахождение подозреваемых.

Официальные представители Бейонсе пока не прокомментировали инцидент. Тур «Cowboy Carter» близится к завершению. После выступлений в Атланте Бейонсе даст еще два заключительных концерта в Лас-Вегасе.

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