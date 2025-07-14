Дакота Джонсон подписала контракт с Sony Pictures Television на создание сериалов

Продакшн-компания TeaTime Pictures, основанная актрисой Дакотой Джонсон («Материалистка») и продюсером Ро Доннелли («Папуля»), подписала контракт с Sony Pictures Television. Об этом сообщил Deadline.
Согласно соглашению, компания будет разрабатывать и производить контент, ориентированный на стриминговые платформы. Речь идет о сценарных проектах, тких как сериалы и фильмы.
Контракс с Sony Pictures Television знаменует воссоединение Джонсон и президента студии Кэтрин Поуп. Последняя, будучи главой Chernin Entertainment, продюсировала комедийный сериал «Бен и Кейт» в 2010 году. В нем Джонсон впервые сыграла главную роль.
«Работая с Дакотой ранее, я лично убедилась в ее увлеченности и честности как рассказчицы. Дакота и Ро обладают уникальным и интуитивным пониманием того, что делает персонажей и истории по-настоящему захватывающими», — отметила Поуп.
TeaTime появилась в 2019 году. Компания сотрудничала с Boar Rocker и выпустила комедийный сериал «Slip» для Roku. В нем исполнительницей главной роли и режиссером стала Зои Листер-Джонс. Также среди проектов продакшена — «Splitsville», «Cha Cha Real Smooth», «Am I Ok?».