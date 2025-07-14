В небо над Москвой вновь поднимут Олимпийского Мишку

В Москве 19 июля пройдет фестиваль «Олимпийская Москва». Во время него в небо над столицей вновь поднимут Олимпийского Мишку, сообщили на сайте города.
Взлет Мишки станет кульминацией фестиваля: медведь отправится в небо в 16:00. Он будет таким же, как и тот, который взлетел над Олимпийским стадионом на церемонии закрытия Олимпиады в 1980 году.
Фестиваль «Олимпийская Москва» пройдет на нескольких площадках и будет оформлен с ностальгией по Олимпийским играм. Его местом проведения станет Садовое кольцо. Основные мероприятия состоятся на Зубовской площади.
Кроме того, в рамках фестиваля в столице организуют различные соревнования для горожан. Поучаствовать в них можно будет на 12 спортивных площадках.