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В небо над Москвой вновь поднимут Олимпийского Мишку

Фото: Семен Майстерман, Николай Наумен/TACC

В Москве 19 июля пройдет фестиваль «Олимпийская Москва». Во время него в небо над столицей вновь поднимут Олимпийского Мишку, сообщили на сайте города.

Взлет Мишки станет кульминацией фестиваля: медведь отправится в небо в 16:00. Он будет таким же, как и тот, который взлетел над Олимпийским стадионом на церемонии закрытия Олимпиады в 1980 году.

Фестиваль «Олимпийская Москва» пройдет на нескольких площадках и будет оформлен с ностальгией по Олимпийским играм. Его местом проведения станет Садовое кольцо. Основные мероприятия состоятся на Зубовской площади.

Кроме того, в рамках фестиваля в столице организуют различные соревнования для горожан. Поучаствовать в них можно будет на 12 спортивных площадках.

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