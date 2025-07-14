Звезда сериала «Монстры» Купер Кох снимется в фильме «Artificial» Луки Гуаданьино

Американский актер Купер Кох, сыгравший Эрика Менендеса в сериале «Монстры», снимется в фильме «Artificial» Луки Гуаданьино. Об этом сообщил Deadline.
Кох присоединится в картине к Юре Борисову и Эндрю Гарфилду. Какую именно роль он исполнит, неясно. Детали сюжета и персонажи будущей ленты держатся в секрете. Фильм описывается как комедийная драма в мире искусственного интеллекта.
По информации CМИ, фильм будет основан на реальных событиях, произошедших в 2023 году. Тогда гендиректор компании OpenAI Сэм Альтман был уволен, а затем восстановлен в должности в течение нескольких дней.
Сценарий написал Саймон Рич. Он же стал продюсером проекта вместе с Дэвидом Хейманом и Джеффри Клиффордом из Heyday Films, а также Дженнифер Фокс. В медиа ходят слухи, что в актерский состав войдет также Моника Барбаро.
Ленту снимет студия Amazon MGM. Когда пройдут съемки фильма и когда состоится его релиз, пока не сообщается.