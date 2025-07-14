Звезда сериала «Монстры» Купер Кох снимется в фильме «Artificial» Луки Гуаданьино

Сценарий написал Саймон Рич. Он же стал продюсером проекта вместе с Дэвидом Хейманом и Джеффри Клиффордом из Heyday Films, а также Дженнифер Фокс. В медиа ходят слухи, что в актерский состав войдет также Моника Барбаро.