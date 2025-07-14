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Автор «Олененка» Ричард Гадд рассказал, что из шоу вырезали целую серию

Кадр: Netflix

Актер и сценарист Ричард Гадд рассказал на конференции Future Vision, что в сериале «Олененок» изначально было восемь эпизодов, но на Netflix появились только семь. Об этом написал Sydney Morning Herald.

Гадд поделился, что одну серию шоу решили вырезать из финальной версии. Она была дополнительной и появилась, потому что представители Netflix постоянно говорили авторам, что «шоу слишком мрачное».

Из‑за этого Гадд написал восьмой эпизод, в котором его персонаж Донни уединяется в семейном доме в Шотландии, чтобы провести время с отцом и избежать преследований Марты, героини актрисы Джессики Ганнинг.

Серия была снята, но во время монтажа «Олененка» Гадд понял, что она ослабляет воздействие истории о сталкинге. В результате он реструктурировал третий эпизод шоу, включив в него важный материал и удалив все лишнее.

«Олененок» вышел на экраны весной 2024 года и стал одним из самых громких проектов Netflix. Он основан на реальной истории из жизни Гадда и моноспектакле, написанном им же.

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