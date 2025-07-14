Ева Лонгория выступит режиссером фильма «Анита де Монте смеется последней»

Американская актриса Ева Лонгория, известная по сериалам «Отчаянные домохозяйки» и «Коварные горничные», выступит режиссером фильма «Анита де Монте смеется последней». Об этом сообщил Deadline.
Она поставит фильм по мотивам одноименного романа Сочитл Гонсалез, а также станет его продюсером вместе с Джадом Мирандой. Созданием картины займется продакшн-компания актрисы Hyphenate Media Group.
Лента расскажет о студентке Лиги плюща, которая обнаруживает гениальную работу худодницы спустя десятилетия после ее подозрительной смерти. Кто исполнит главную роль в экранизации, пока неясно.
«Анита де Монте смеется последней» описывается как «захватывающее исследование власти, любви и искусства, смело задающееся вопросом: кого будут помнить, а кто останется позади в изысканном мире элиты».
Роман Гонсалез вошел в список избранных книг книжного клуба Риз Уизерспун и был признан лучшей книгой 2024 года по версии Time. Он также стал бестселлером New York Times, как и дебютная книга автора «Ольга умирает в осне».
Стриминговый сервис Hulu заказал экранизацию первого романа Гонсалез. Сценарий шоу написала сама писательница, известная как автор издания The Atlantic и финалистка Пулитцеровской премии.