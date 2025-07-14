Карликовая бегемотиха Му Денг, ставшая в прошлом году звездой соцсетей, отметила первый день рождения. Празднование длилось целых четыре дня, сообщает South China Morning Post.
Тайский зоопарк Khao Kheow организовал целый фестиваль, который длился с 10 по 13 июля. Для именинницы приготовили 20-килограммовый торт из ее любимых тропических фруктов — им она поделилась со своей 26-летней матерью Джоной.
Перед началом торжеств зоопарк устроил благотворительный аукцион, на который выставили памятные вещи, связанные с Му Денг. Пластиковую ванночку, в которой она купалась, продали за 50 тыс. батов (120 тыс. рублей). Косметический бренд Naree купил за 700 тыс. батов (около 1,7 млн рублей) слепок следа бегемотихи.
Поклонники Му Денг приехали со всех концов мира, чтобы поздравить ее с днем рождения. Одна из самых преданных фанаток — Молли Свиндалл — прилетела из Нью-Йорка, проведя в пути более 30 часов.
Му Денг родилась 10 июля 2024 года и быстро стала популярной в интернете благодаря игривым и очаровательно неуклюжим выходкам. С появлением бегемотихи посещаемость зоопарка выросла с 98 тыс. человек в месяц до 159 тыс.