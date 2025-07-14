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День рождения бегемотихи Му Денг отпраздновали четырехдневным фестивалем

Фото: Khao Kheow Open Zoo

Карликовая бегемотиха Му Денг, ставшая в прошлом году звездой соцсетей, отметила первый день рождения. Празднование длилось целых четыре дня, сообщает South China Morning Post.

Тайский зоопарк Khao Kheow организовал целый фестиваль, который длился с 10 по 13 июля. Для именинницы приготовили 20-килограммовый торт из ее любимых тропических фруктов — им она поделилась со своей 26-летней матерью Джоной.

Перед началом торжеств зоопарк устроил благотворительный аукцион, на который выставили памятные вещи, связанные с Му Денг. Пластиковую ванночку, в которой она купалась, продали за 50 тыс. батов (120 тыс. рублей). Косметический бренд Naree купил за 700 тыс. батов (около 1,7 млн рублей) слепок следа бегемотихи.

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Поклонники Му Денг приехали со всех концов мира, чтобы поздравить ее с днем рождения. Одна из самых преданных фанаток — Молли Свиндалл — прилетела из Нью-Йорка, проведя в пути более 30 часов.

Му Денг родилась 10 июля 2024 года и быстро стала популярной в интернете благодаря игривым и очаровательно неуклюжим выходкам. С появлением бегемотихи посещаемость зоопарка выросла с 98 тыс. человек в месяц до 159 тыс.

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