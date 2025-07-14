Кот Пеппер из Флориды уже во второй раз помог хозяину ― микробиологу Джону Ледники ― открыть новый вирусный штамм. Об этом сообщает Gizmodo.
Однажды кот принес домой мертвую землеройку, а Ледники решил отнести тушку грызуна в лабораторию. Анализ показал, что зверек был заражен ранее неописанным штаммом ортореовируса. Этому штамму дали официальное название Gainesville shrew mammalian orthoreovirus type 3 strain UF-1.
Как отмечает Gizmodo, ортореовирусы могут заражать людей и других млекопитающих, но ученым до сих пор мало известно об их воздействии на человека. В редких случаях эти вирусы вызывали у детей энцефалит, менингит и гастроэнтерит.
Ортореовирусы быстро мутируют. Как и грипп, они могут обмениваться генетическим материалом, если два разных штамма заражают одну клетку, в результате чего появляется новый вирус.
«Мы должны научиться быстро распознавать ортореовирусы и уделять им больше внимания», — отметил Ледники.
Далее ученые намерены изучить экзотический вирус подробнее — чтобы понять, представляет ли он опасность для людей и домашних животных. На здоровье Пеппера он никак не повлиял ― кот не подает признаков болезни и продолжает «полевую работу».
В прошлый раз Пеппер внес вклад в науку в мае 2021 гота. Тогда он притащил домой полевую мышь, зараженную штаммом джейлонгвируса, ранее не встречавшимся в США.