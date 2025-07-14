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Кот в США принес домой неизвестный науке штамм вируса

Фото: Ricardo Avelar/Unsplash

Кот Пеппер из Флориды уже во второй раз помог хозяину ― микробиологу Джону Ледники ― открыть новый вирусный штамм. Об этом сообщает Gizmodo.

Однажды кот принес домой мертвую землеройку, а Ледники решил отнести тушку грызуна в лабораторию. Анализ показал, что зверек был заражен ранее неописанным штаммом ортореовируса. Этому штамму дали официальное название Gainesville shrew mammalian orthoreovirus type 3 strain UF-1.

Как отмечает Gizmodo, ортореовирусы могут заражать людей и других млекопитающих, но ученым до сих пор мало известно об их воздействии на человека. В редких случаях эти вирусы вызывали у детей энцефалит, менингит и гастроэнтерит.

Ортореовирусы быстро мутируют. Как и грипп, они могут обмениваться генетическим материалом, если два разных штамма заражают одну клетку, в результате чего появляется новый вирус.

«Мы должны научиться быстро распознавать ортореовирусы и уделять им больше внимания», — отметил Ледники.

Далее ученые намерены изучить экзотический вирус подробнее — чтобы понять, представляет ли он опасность для людей и домашних животных. На здоровье Пеппера он никак не повлиял ― кот не подает признаков болезни и продолжает «полевую работу».

В прошлый раз Пеппер внес вклад в науку в мае 2021 гота. Тогда он притащил домой полевую мышь, зараженную штаммом джейлонгвируса, ранее не встречавшимся в США.

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