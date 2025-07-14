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Сын Робин Райт влюбляется в Оливию Кук в тизере триллера «The Girlfriend»

Фото: Prime Video/YouTube

На ютуб-канале Prime Video опубликовали тизер сериала «The Girlfriend» («Девушка», или «Подружка»), основанном на одноименном романе Мишель Фрэнсис. В нем появились Оливия Кук из «Дома Дракона» и Робин Райт из «Карточного домика».

Райт сыграла в проекте Лору — мать взрослого сына, которая с подозрением относится к его новой возлюбленной. Роль девушки в проекте исполнила Кук, а роль сына Лоры Дэниела — Лори Дэвидсон («Властелины воздуха»).

По сюжету, Дэниел влюбляется в яркую, умную и амбициозную Черри. Молодой человек рассказывает матери в трейлере, что в этом романе все «иначе», нежели в других. «Она напоминает тебе меня», — подмигивает Лора в ответ.

Видео: Prime Video/YouTube

Ролик показывает страстные отношения Дэниела и Черри и демонстрирует молчаливо-натянутые отношения между Лорой и Черри. Видео намекает на то, что сомнения в выборе сына у Лоры — отнюдь не беспочвенные.

Зрители видят Черри демонстративно целующей Дэниела на глазах Лоры, поднимающей нож над чем‑то (или кем‑то) в больнице и разрушающей чью-то свадьбу с жутким кровавым тортом.

Райт выступила не только исполнительницей одной из центральных ролей, но и режиссером, а также исполнительным продюсером сериала. Его сценаристами стали Наоми Шелдон и Габби Ашер.

Актерский состав проекта дополнили Валид Зуэйтер, Тайна Муди, Шалом Брюн-Франклин, Карен Хенторн, Анна Чанселлор, Лео Сутер, Франческа Корни. Премьера «The Girlfriend» состоится 10 сентября на Prime Video.

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