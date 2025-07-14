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Индиец из мести сделал нейросетевого клона бывшей и генерировал с ней откровенный контент

Фото: @babydoll_archi

Индиец создал фейковый аккаунт бывшей девушки и публиковал откровенный контент с ее участием, сгенерированный ИИ. Профиль набрал более миллиона подписчиков, а мужчина был арестован. Его историю рассказывают Hindustan Times и India Today.

Пратим Бора — молодой инженер из индийского штата Ассам. В качестве мести он создал фейковый онлайн-образ бывшей девушки Арчиты Пхукан, придумав для него никнейм Babydoll Archi. Используя фото Пхукан, он стал генерировать откровенные изображения и видео с помощью нейросетей.

Контент он публиковал в инстаграм*-аккаунте Babydoll Archi и на порносайтах. Как отмечает India Today, личная месть быстро превратилась в источник дохода в индустрии взрослого контента.

Инстаграм-профиль включал и «жизнь» Archi — в нем были фото и видео из Дели и Мумбая. В сочетании с качественной визуализацией это долго вводило пользователей в заблуждение.

Недавно в аккаунте появилось фейковое фото Арчиты Пхукан с американской порноактрисой Кендрой Ласт. Это породило слухи о скором дебюте Babydoll Archi в американской порноиндустрии. Публикация резко увеличила охват: за несколько дней число подписчиков выросло с 82 тыс. до 1,2 млн.

Изображения с Babydoll Archi разлетелись по соцсетям, и пользователи начали сомневаться в их подлинности. Тогда Бора придумал драматичную историю о прошлом девушки: Archi якобы «шесть лет была в секс-рабстве и выплачивает 2,5 млн рупий за свободу» из красного квартала Дели. Позже он переименовал аккаунт с Babydoll Archi на Amira Ishtara.

О случившемся узнала и настоящая Арчита Пхукан. Ее отредактированные фото увидели в интернете друзья и знакомые. Брат девушки подал заявление в полицию.

После начала расследования Бора попытался скрыться, но его вычислили по IP-адресу телефона и другим техническим данным. Мужчину задержали в арендованной квартире в его родном городе Тинсукия.

Во время допроса Бора признался, что использовал старые фото Пхукан из соцсетей и редактировал их. По его словам, он создал фейковый аккаунт из злости и эмоционального напряжения после расставания.

Полиция установила, что Бора заработал на сгенерированном контенте более одного миллиона рупий (примерно 910 тыс. рублей). На него заведено уголовное дело, вскоре он предстанет перед судом.

* Instagram принадлежит Meta, признанной в России экстремистской организацией, ее деятельность в стране запрещена.

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