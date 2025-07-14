Индиец из мести сделал нейросетевого клона бывшей и генерировал с ней откровенный контент

Изображения с Babydoll Archi разлетелись по соцсетям, и пользователи начали сомневаться в их подлинности. Тогда Бора придумал драматичную историю о прошлом девушки: Archi якобы «шесть лет была в секс-рабстве и выплачивает 2,5 млн рупий за свободу» из красного квартала Дели. Позже он переименовал аккаунт с Babydoll Archi на Amira Ishtara.