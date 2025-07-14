Гигантский айсберг приплыл к берегам Гренландии. Он представляет опасность для жителей

Гигантский айсберг появился у берегов Гренландии. Он приплыл к деревне Инаарсуит, расположенной на северо-западе острова. Об этом сообщил New York Post.
Айсберг дрейфует в опасной близости от домов местных жителей. Он может нанести значительный ущерб поселению, если коснется берега или распадется на части. Власти уже предупредили жителей Иннарсуита о возможных рисках.
Гренландцев попросили не приближаться к айсбергу ни по суше, ни по воде. Экстренные службы порекомендовали островитянам не ходить группами в магазин, расположенный недалеко от места нахождения айсберга.
Опасность представляют не только глыбы льда, которые могут отколоться от айсберга, но и вероятность того, что их падение в воду может спровоцировать волны. Они, в свою очередь, способны нанести ущерб домам или даже смыть ряд конструкций.
Специалисты отмечают, что крупные айсберги обычно перемещаются в течение нескольких дней. Но тот, что приплыл к Инаарсуиту неподвижен уже около недели — это вызывает беспокойство гренландцев.
«Мы временно закрываем местный рыбных завод, где я работаю, а также небольшой магазин», — рассказал житель деревни Деннис Лехтонен. Он отметил, впрочем, что впечатлен айсбергом больше, чем испуган им.
Иннаарсуит не впервые видит айсберг в своей гавани. В 2018 году у берегов поселения появилась другая ледяная глыба, она весила 11 тонн. Айсберг был настолько большим, что его можно было видеть из космоса. Тогда местных жителей эвакуировали, но айсберг в конечном итоге уплыл, не нанеся деревне никакого вреда.