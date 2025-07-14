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Минойские дворцы включили в Список всемирного наследия ЮНЕСКО

Фото: Qingqing Cai/Unsplash

Шесть дворцов на острове Крит, представляющих Минойскую цивилизацию, включили в Минойские дворцы включили в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. Об этом написал Ekathimerini.com.

В почетный список наиболее важных исторических памятников вошли дворцы в древних городах Кносс, Фест, Малия, Закрос, Зоминтос и Кидония. Все они были ключевыми центрами минойской культуры бронзового века.

Министерство культуры Греции на протяжении долгих лет стремилось к тому, чтобы объекты причислили ко всемирному наследию ЮНЕСКО. «Их включение является большим успехом для нашей страны», — отметил представитель греческого правительства Павлос Маринакис.

«Минойская цивилизация, одна из самых выдающихся в доисторическом Эгейском регионе, теперь признана во всем мире. Эти дворцы были центрами культуры, управления и инноваций, внося вклад в формирование ранней истории Европы», — прокомментировала министр культуры страны Лина Мендони.

Минойские дворцовые комплексы — крупнейший памятник Минойской цивилизации, существовавшей в 2700–1400 годы до н. э. Наиболее сохранившийся дворец — Кносский, его раскопки начались в 1878 году. В нем сохранились древние цветные фрески, а также предметы быта и убранства помещений.

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