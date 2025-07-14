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Стартовали съемки сериала по «Гарри Поттеру». На первом кадре ― Доминик Маклафлин в форме Хогвартса

Фото: Aidan Monaghan/HBO

Сериал по Гарри Поттеру официально перешел в стадию производства. Съемки стартовали на студии Warner Bros. Studios Leavesden в Великобритании, сообщает Variety.

Премьера первого сезона состоится в 2027 году на HBO и HBO Max. Стали известны новые имена исполнителей важных ролей: Невилла Долгопупса сыграет Рори Уилмот, Дадли Дурсля ― Амос Китсон, мадам Роланду Трюк ― Луиза Брили, Гаррика Олливандера ― Антон Лессер.

HBO представил первый кадр со съемочной площадки. На нем Доминик Маклафлин в образе Гарри Поттера ― он улыбается в фирменных круглых очках и школьной форме Хогвартса.

© Aidan Monaghan/HBO

Каждая из семи книг станет основой для одного сезона. По данным Variety, съемки первого сезона продлятся до весны 2026 года. После короткой паузы начнется производство второго сезона.

Роли Гермионы Грейнджер и Рона Уизли исполнят Арабелла Стэнтон и Аластер Стаут. Юных актеров отобрали из более чем 30 тыс. претендентов, участвовавших в кастинге осенью прошлого года.

В остальных ролях: Джон Литгоу — Альбус Дамблдор, Джанет МакТир — Минерва Макгонагалл, Папа Эссьеду — Северус Снегг, Ник Фрост — Рубеус Хагрид, Кэтрин Паркинсон — Молли Уизли, Локс Пратт — Драко Малфой, Джонни Флинн — Люциус Малфой, Лео Эрли — Симус Финниган, Алессия Леони — Парвати Патил, Сиенна Муса — Лаванда Браун, Берти Карвел — Корнелиус Фадж.

Сценарий сериала написала и срежиссировала Франческа Гардинер. Среди исполнительных продюсеров ― Джоан Роулинг, Нил Блэр, Рут Кенли-Леттс и Дэвид Хейман.

В Великобритании для съемок сериала построят мини-город. Он обойдется студии Warner Bros. в 1 млрд фунтов стерлингов (1,25 млрд долларов, или 107 млрд рублей). Помимо этого, для детей-актеров, которые сыграют учеников Хогвардса, создадут мини-школу на съемочной площадке.

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