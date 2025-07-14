Алина Томникова из сериала «Екатерина» снимется в «Кровавой Секире»

Русско-финская актриса Алина Томникова, известная российским зрителям по роли принцессы Вильгельмины Луизы в сериале «Екатерина», снимется в «Кровавой Секире» — новом проекте создателей «Викингов». Об этом сообщил Deadline.
Томникова исполнит двойную роль — воительницы Греты, близкой к королю Эрику Кровавая Секира, и Провидицы. Последняя представляет собой древнюю женщину, способной предсказывать будущее, предначертанное викингам богами.
Партнерами Томниковой по шоу будут Карлис Арнольдс Авотс («Идеальное убийство»), Род Халлетт, Руне Темте (оба — из «Последнего королевства»), Сисси Мари («Мятежная луна») и Еспер Кристенсен («Основание»).
Авотс сыграет «поэта, фермера, убийцу, колдуна, дамского угодника и немного психопата» Эгиля, который мечтает отомстить королю Эрику Кровавой Секире. Отец монарха Харальд Прекрасноволосый выслал семью Эгиля в Исландию.
Халлетт предстанет в образе проницательного и могущественного короля Уэссекса, а также грозного воина Ательстана. Много лет назад он заключил союз с Харальдом ради сына Хокона, которого Ательстан готовил к будущему правлению.
Мари достанется роль Тиры, королевы Дании и матери Гуннхильды — супруги Эрика Кровавой Секиры. Тира описывается как хитрая и стойкая женщина, которая делает все возможное ради долговечности своей власти.
Темте сыграет мужа Тиры, короля Горма. Коварный Горм лишен горячности, столь ценимой среди скандинавов, но его расчетливый, дипломатичный и порой жестокий подход к правлению сделал его одной из самых значимых сил в Скандинавии.
Кристенсен исполнит роль первого короля объединенной Норвегии Харальда Прекрасноволосого — героя, который фигурировал в сериале «Викинги». Там его сыграл финский актер Петер Францен. В новом проекте Харальд заподозрит, что некоторые из его сыновей замышляют против него заговор.
Актерский состав сериала пополнят также Джессика Мэдсен и Леви Миллер. Они предстанут в ролях Гуннхильды и младшего сводного брата Эрика Хакона Доброго соответственно.
«Кровавая Секира» будет создана автором «Викингов» Майклом Херстом и его сыном Горацио. В центре истории окажется один из самых известных скандинавских завоевателей Эрик и его грозная жена Гуннхильд. Вместе они сразятся за трон Норвегии на фоне охватившего королевство хаоса.
Производством шоу займется MGM Television, подразделение Amazon MGM Studios. Съемки начнутся летом 2025 года в Ирландии и Испании. Продюсерами проекта выступят Морган О’Салливан, Стив Старк, Артуро Интериан, Джон Вебер, Шейла Хокин и Фред Той.