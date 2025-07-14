Мемуары, философская проза и беседы с режиссерами: Марк Эйдельштейн назвал топ-5 любимых книг

История в произведении начинается с падения самолета в пустыне, где рассказчик встречает мальчика с далекого астероида. Через встречу с Лисом, Розой, географом и другими персонажами Принц рассказывает о законах любви, дружбы и ответственности. Экзюпери был не только писателем, но и летчиком, и тема полета, пути, выбора всегда была в центре его творчества. «Маленький принц» переведен более чем на 250 языков и признан одной из самых читаемых книг в мире.