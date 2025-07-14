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Мемуары, философская проза и беседы с режиссерами: Марк Эйдельштейн назвал топ-5 любимых книг

Фото: Start Studio

Актер Марк Эйдельштейн, который прославился после выхода оскароносной «Аноры», назвал любимые книги. Подборкой с «Афишей Daily» поделились в пресс-службе сервиса «Строки». В список вошли пять произведений.

«Путеводитель растерянных. Беседы с Полом Кронином» Вернера Херцога

В книге легендарный немецкий режиссер рассказывает о своей жизни, искусстве, съемках в экстремальных условиях и философии. Книга состоит из интервью, прерывающихся личными размышлениями. Сюжета в привычном смысле нет, но повествование идет от детства Херцога в разрушенной Германии до съемок на Амазонке и в пустынях. Режиссер рассуждает о природе безумия, пределе человеческих возможностей и силе воли.

«Просто дети» Патти Смит

Мемуары поэтессы, певицы и фотографа Патти Смит о ее юности, переезде в Нью-Йорк и отношениях с художником Робертом Мэпплторпом. Книга охватывает конец 1960-х и 1970-е годы: богемный Манхэттен, первые работы Смит, нищету, дружбу и взросление. Среди героев книги ― Энди Уорхол, Аллен Гинзберг, Джими Хендрикс. Книга «Просто дети» получила Национальную книжную премию США в 2010 году.

«Мартиролог» Андрея Тарковского

Первый том дневников режиссера, охватывающий 1970–1986 годы. В книге описаны мысли сценариста о кино, вере, обществе и себе. Записи чередуют бытовые детали, заметки о работе над фильмами («Зеркало», «Сталкер», «Ностальгия», «Жертвоприношение») и размышления о миссии художника. «Мартиролог» дает представление о внутреннем напряжении, в котором жил режиссер, эмигрировавший из СССР.

«Маленький принц» Антуана де Сент-Экзюпери

История в произведении начинается с падения самолета в пустыне, где рассказчик встречает мальчика с далекого астероида. Через встречу с Лисом, Розой, географом и другими персонажами Принц рассказывает о законах любви, дружбы и ответственности. Экзюпери был не только писателем, но и летчиком, и тема полета, пути, выбора всегда была в центре его творчества. «Маленький принц» переведен более чем на 250 языков и признан одной из самых читаемых книг в мире.

«Дождись лета и посмотри, что будет» Романа Михайлова

Марк Эйдельштейн снялся в экранизации этой книги о девяностых. Произведение начинается с описания бандитских свадеб, где герои, молодые люди, впервые сталкиваются с переменами. Роман принес Михайлову премию Андрея Белого 2021 года. Особенность книги ― сочетание реальной грубости времени с поэтической тонкостью повествования.

Ранее любимыми книгами поделился Педро Паскаль. В его топ вошли «Преступление и наказание» Федора Достоевского, «Мастер и Маргарита» Михаила Булгакова, «Джейн Эйр» Шарлотты Бронте, «Сто лет одиночества» Габриеля Гарсии Маркеса, «К востоку от Эдема» Джона Стейнбека и «Волшебная гора» Томаса Манна.

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