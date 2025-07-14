Лето в России потеплеет минимум на 2–3 градуса за 50 лет

В прошлом году научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд отмечал, что потепление климата происходит в России быстрее, чем в среднем в мире. Он пояснял, что в умеренных широтах Евразии средняя годовая температура увеличивается в 2,5 раза быстрее, чем в целом по миру. При этом в северных широтах процесс идет еще быстрее ― в 3,5 раза.