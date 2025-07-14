Лето в России потеплеет минимум на 2–3 градуса за 50 лет

За следующие полвека средняя температура в России летом поднимется как минимум на 2-3 градуса. Об этом РИА «Новости» сообщил эксперт по вопросам климата фонда «Природа и люди» Алексей Кокорин.
«Если сравнить тенденции, которые были в предыдущие несколько десятилетий, взяв за основу прогнозы Главной геофизической обсерватории на следующие десятилетия, то лето у нас должно становиться более теплым, два-три градуса за грядущие 50 лет гарантированы», — отметил он.
По словам Кокорина, за предыдущие 50 лет средняя температура в РФ уже поднялась примерно на 2 градуса. «Страна большая: где‑то потеплело сильнее, где‑то слабее, но в целом примерно так», — добавил он.
В прошлом году научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд отмечал, что потепление климата происходит в России быстрее, чем в среднем в мире. Он пояснял, что в умеренных широтах Евразии средняя годовая температура увеличивается в 2,5 раза быстрее, чем в целом по миру. При этом в северных широтах процесс идет еще быстрее ― в 3,5 раза.
Позже Вильфанд уточнял, что главный фактор глобального потепления ― деятельность человека, которая сильно превышает влияние природных явлений.