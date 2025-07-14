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Съемки пятого сезона шоу «Эмили в Париже» пройдут в Венеции

Фото: MTV Entertainment Studios

Некоторые эпизоды пятого сезона шоу «Эмили в Париже» будут снимать в Венеции. Об этом сообщил мэр Луиджи Бругнаро, пишет Deadline.

Съемки пройдут в историческом центре города с 15 по 25 августа. Они завершатся всего за два дня до начала Венецианского кинофестиваля, который пройдет на другом берегу озера Лидо 27 августа.

«Это потрясающая новость, подтверждающая растущую привлекательность нашего региона для крупных мировых аудиовизуальных постановок», — заявил губернатор региона Венето Лука Дзайя.

Он добавил, что режиссер фильма «Эмили в Париже» Эндрю Флеминг сейчас подыскивает места для съемок при поддержке Комиссии по кинематографии региона Венето (Северная Италия) и венецианской продюсерской компании 360 Degrees Film.

В пятом сезоне сериала «Эмили в Париже» американка Эмили Купер (Лили Коллинз) поедет в Рим и будет строить отношения с наследником модельного бизнеса Марчелло (Эудженио Франческини). Она также станет руководительницей итальянского отделения французской маркетинговой компании Agence Grateau.

Создатель сериала Даррен Старр намекнул, что Эмили еще вернется в Париж. Netflix официально объявил о начале съемок в Италии 2 июля.

Помимо Лили Коллинз и Эудженио Франческини в шоу сыграют номинантка премии «Оскар» актриса Минни Драйвер («Умница Уилл Хантинг», «Уилл и Грейс»), французская актриса Мишель Ларок «Великолепная», «Незваные детки») и Брайан Гринберг («Джанкшен», «Форс-мажоры: Лос-Анджелес», «Как преуспеть в Америке»). Драйвер сыграет принцессу Джейн, подругу Эмили Сильви, вышедшую замуж за представителя королевской семьи, а Ларок исполнит роль Иветт, давней подруги Сильви. Гринберг сыграет Джейка — американца, живущего в Париже.

«Эмили в Париже» — комедийный сериал, разработанный Дарреном Старом для Netflix. Премьера первого сезона состоялась 2 октября 2020 года.

Недавно в Венеции прошла свадьба основателя Amazon Джеффа Безоса и журналистки Лорен Санчес. Торжества, прозванные свадьбой века, собрали в городе более 200 селебрити и вызвали масштабный протест местных жителей, а также стали поводом для насмешек в соцсетях.

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