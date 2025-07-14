Умер режиссер и актер Юрий Мороз
В Благовещенске полностью запретили электросамокаты
Звезда «Игры в кальмара» Хо Сон Тхэ спел песню «Журавли» на русском языке
«Букины» возвращаются: премьера второго сезона сериала состоится на ТНТ 28 июля
McDonald’s хранил данные 64 млн сотрудников под паролем 123456
В саду «Эрмитаж» в Москве пройдет шестой фестиваль Chess & Jazz
В «Стокманн» открылся школьный маркет
Вышел тизер-трейлер фильма «Невероятно худеющий человек» о мужчине, который стал жертвой радиации
У второго сезона «Кайдзю № 8» появился свежий трейлер
В Японии прототипом мобильной игры стала лошадь, которая проиграла 113 заездов
В июне кинотеатры в России собрали 3,2 млрд рублей впервые с 2022 года. Билеты подорожали на 26%
Умер режиссер Александр Митта
Сидни Суини может сыграть девушку Джеймса Бонда
Около 3000 человек участвовали в заплыве на сапбордах по Москве-реке
Старейшая библиотека Венгрии борется за спасение 100 тыс. книг из‑за нашествия жуков
Райан Джонсон рассказал, что третья часть «Достать ножи» будет «более готическая», чем предыдущая
В Москве прокуратура изъяла львов, которых использовали для фотосессий
Дом Майкла Скотта из «Офиса» выставили на продажу за 710 тыс. долларов
Шоураннер Дейв Эриксон покинул спин-офф «Короля Талсы» с Сэмюэлем Л.Джексоном
Джулия Гарнер высказалась о негативной реакции на смену пола Серебряного Серфера
Брайан Крэнстон отказался работать над фильмом «Одинокий волк», пока всей команде не выплатят долги
Питер Джексон опроверг слухи об уходе из художественного кино
В Пермском крае прошел юбилейный фестиваль по метанию навоза
Спин-офф «Офиса» под названием «Газета» выйдет 5 сентября
Гай Ричи не будет режиссировать сиквел «Дома у дороги»
Обезьяны, как и люди, любят смотреть видео с агрессией
Стеллан Скарсгорд: Ингмар Бергман был нацистом и плакал, когда умер Гитлер
Британский исследовательский центр изучит эмоции животных с помощью ИИ

У «Смуты» выйдет продолжение ― «Земский собор». В нем отказались от RPG-элементов

Фото: VK Play

Новосибирский разработчик Cyberia Nova выпустит продолжение «Смуты» ― игру «Земский собор». Об этом сообщает «Коммерсант».

Действие нового тайтла развернется после Смутного времени. Под управлением геймеров окажется казак Кирша, соратник Юрия Милославского. В «Земском соборе» разработчики решили отказаться от элементов RPG и сосредоточиться лишь на жанре приключенческого экшена (Action-Adventure).

Сперва предполагалось, что проект будет просто дополнением (DLC) к «Смуте», но затем было решено сделать полноценную игру, отметил собеседник издания в одной из студий разработки.

В Cyberia Nova утверждают, что в «Земском соборе» переосмыслены основные механики, внедрена новая система передвижения, добавлены новые сюжетные элементы и интерактивные возможности.

Игра выйдет 4 ноября на VK Play. Те, кто до этой даты купил «Смуту», получат «Земский собор» бесплатно. Стоимость тайтла для остальных не сообщается. По оценке эксперта, разработка игры могла обойтись в 280 млн рублей.

Российская экшн-RPG «Смута» вышла 5 апреля 2024 года и на релизе сильно разочаровала игроков. Разработчики из студии Cyberia Nova сравнивали свой проект с Assassin’s Creed и «Ведьмаком» и получили под него гранты Института развития интернета на 500 млн рублей. Однако СМИ и геймеры раскритиковали игру за технические проблемы (вылеты, плохую оптимизацию), слабый геймплей, однообразные бои и скучный сюжет. За первые полгода студия выпустила более 10 патчей, которые смогли исправить самые критические ошибки, но основной геймплей остался спорным.

Расскажите друзьям