У «Смуты» выйдет продолжение ― «Земский собор». В нем отказались от RPG-элементов

Новосибирский разработчик Cyberia Nova выпустит продолжение «Смуты» ― игру «Земский собор». Об этом сообщает «Коммерсант».
Действие нового тайтла развернется после Смутного времени. Под управлением геймеров окажется казак Кирша, соратник Юрия Милославского. В «Земском соборе» разработчики решили отказаться от элементов RPG и сосредоточиться лишь на жанре приключенческого экшена (Action-Adventure).
Сперва предполагалось, что проект будет просто дополнением (DLC) к «Смуте», но затем было решено сделать полноценную игру, отметил собеседник издания в одной из студий разработки.
В Cyberia Nova утверждают, что в «Земском соборе» переосмыслены основные механики, внедрена новая система передвижения, добавлены новые сюжетные элементы и интерактивные возможности.
Игра выйдет 4 ноября на VK Play. Те, кто до этой даты купил «Смуту», получат «Земский собор» бесплатно. Стоимость тайтла для остальных не сообщается. По оценке эксперта, разработка игры могла обойтись в 280 млн рублей.
Российская экшн-RPG «Смута» вышла 5 апреля 2024 года и на релизе сильно разочаровала игроков. Разработчики из студии Cyberia Nova сравнивали свой проект с Assassin’s Creed и «Ведьмаком» и получили под него гранты Института развития интернета на 500 млн рублей. Однако СМИ и геймеры раскритиковали игру за технические проблемы (вылеты, плохую оптимизацию), слабый геймплей, однообразные бои и скучный сюжет. За первые полгода студия выпустила более 10 патчей, которые смогли исправить самые критические ошибки, но основной геймплей остался спорным.