ChatGPT проиграл в шахматы гроссмейстеру Магнусу Карлсену

По его словам, это помогло ему «развеять скуку во время путешествия». Карлсен одержал победу за 53 хода, сняв пешки противника и сохранив свои фигуры. После партии Карлсен попросил ИИ оценить его уровень игры. Чат-бот похвалил его и предположил, что у него рейтинг 1800–2000 по версиям FIDE или USCF. Реальный рейтинг игрока — 2839.