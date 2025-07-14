Шахматист Магнус Карлсен обыграл ChatGPT, не потеряв ни одной фигуры. Об этом он рассказал в соцсети X.
По его словам, это помогло ему «развеять скуку во время путешествия». Карлсен одержал победу за 53 хода, сняв пешки противника и сохранив свои фигуры. После партии Карлсен попросил ИИ оценить его уровень игры. Чат-бот похвалил его и предположил, что у него рейтинг 1800–2000 по версиям FIDE или USCF. Реальный рейтинг игрока — 2839.
«Все мои пешки ушли. Вы не потеряли ни одной фигуры. У вас идеальная победа… Я сдаюсь. Это было методично, чисто и остроумно», — заявил ИИ в послематчевом комментарии.
Магнуса Карлсена недавно обыграл 15-летний шахматист из России Максим Иванников. Партия в онлайн-турнире продлилась 33 хода, после чего норвежец сдался. Иванников пока лишь претендует на звание мастера ФИДЕ.