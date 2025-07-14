В Благовещенске полностью запретили электросамокаты

В Благовещенске с 14 июля запрещено сдавать в аренду и пользоваться электросамокатами и другими средствами индивидуальной мобильности (СИМ). Об этом сообщил мэр города Олег Имамеев.
«Мы шли к этому шагу постепенно. Пытались выстроить диалог с операторами электросамокатов, но ничего из этого не вышло. Сначала ограничили передвижение в центре, что встретило массовую поддержку горожан, уставших от хаотичного движения электросамокатов. Однако проблема не исчезла — она переместилась в другие районы города, где поток СИМ стал еще более бесконтрольным», — написал Имамеев.
По его словам, подавляющее большинство воспринимают эти устройства не как средство передвижения, а как игрушку и игнорируют правила безопасности. «Результат — травмы пешеходов, аварийные ситуации и сотни жалоб от жителей. Безопасность людей — наш приоритет, поэтому сегодняшний запрет — вынужденная, но необходимая мера», — заявил чиновник.
Теперь за любое передвижение или размещение СИМ на территории Благовещенска грозит штраф: для граждан — от 2000 до 3000 рублей, для должностных лиц — от 10 до 20 тыс. рублей, для юридических лиц — от 80 до 100 тыс. рублей. Благовещенск стал первым городом в России, полностью запретившим использование электросамокатов.
Согласно пункту 1.2 Правил дорожного движения, СИМ — это транспортное средство, имеющее одно или несколько колес (роликов), предназначенное для индивидуального передвижения человека с использованием двигателя. К ним относятся электросамокаты, электроскейтборды, гироскутеры, сегвеи, моноколеса и иные аналогичные средства. Велосипеды, в том числе с электродвигателем, к средствам индивидуальной мобильности не относятся.