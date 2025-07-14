Звезда «Игры в кальмара» Хо Сон Тхэ спел песню «Журавли» на русском языке

Композиция приобрела культовый статус в Южной Корее после выхода сериала «Песочные часы» в 1995 году. В сериале показывались события 1970–80-х годов — тяжелого периода военной диктатуры, политических преследований и забастовок. Саундтреком картины стала русская песня «Журавли» в исполнении Иосифа Кобзона. Даже спустя 30 лет ее знают многие корейцы, а профессиональные певцы часто исполняют ее на концертах.