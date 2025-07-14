Звезда «Игры в кальмара» Хо Сон Тхэ спел песню «Журавли» на русском языке

Южнокорейский актер Хо Сон Тхэ, который сыграл в сериале «Игра в кальмара» гангстера и игрока № 101 Чана Док Су, спел на русском языке. В новом выпуске шоу «The Seasons: Park Bo Gum’s Cantabile» артист исполнил песню «Журавли» композитора Яна Френкеля на стихи Расула Гамзатова.
Композиция приобрела культовый статус в Южной Корее после выхода сериала «Песочные часы» в 1995 году. В сериале показывались события 1970–80-х годов — тяжелого периода военной диктатуры, политических преследований и забастовок. Саундтреком картины стала русская песня «Журавли» в исполнении Иосифа Кобзона. Даже спустя 30 лет ее знают многие корейцы, а профессиональные певцы часто исполняют ее на концертах.
Хо Сон Тхэ родился в крупном южнокорейском городе Пусан и окончил Пусанский национальный университет по специальности «русский язык». До своей актерской карьеры Тхэ продавал телевизоры LG в России.
Это не первый раз, когда зарубежные знаменитости исполняют песни на русском языке. В 2019 году группа Metallica на концерте в Москве сыграла песню «Группа крови». В 2021 году фронтмен группы Rammstein Тилль Линдеманн записал кавер на русскоязычную песню «Любимый город». На русском также пели Фрэнк Синатра, The Rasmus, Massive Attack и другие.