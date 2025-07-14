Они решили проверить работу чат-бота и спустя всего полчаса получили доступ ко всем данным. Для этого программисты ввели логин и пароль 123456 в качестве шутки, после чего немедленно получили данные — примерно 64 млн записей. Это позволило получить доступ к записям всех чатов, которые Olivia когда‑либо вела с кандидатами на работу в McDonald’s, включая всю личную информацию.