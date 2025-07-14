«Букины» возвращаются: премьера второго сезона сериала состоится на ТНТ 28 июля

Второй сезон сериала «Букины» стартует на ТНТ 28 июля, в 20.00. Он также будет доступен эксклюзивно в онлайн-кинотеатре Premier. Об этом «Афише Daily» сообщили в пресс-службе телеканала.
По сюжету герои покидают привычный дом и возвращаются в легендарную двухэтажную квартиру в Екатеринбурге. Дом остался прежним, только герои изменились. Гена начал заботиться о здоровье. Даша неожиданно раскрыла в себе деловую жилку. Рома успел жениться и теперь ждет ребенка вместе с женой Зоей. Под одной крышей уживаются сразу две семьи — а значит, привычная жизнь превращается в калейдоскоп бытовых споров и забавных происшествий.
К своим ролям вернулись Виктор Логинов, Наталья Бочкарева, Александр Якин, Альбина Кабалина и Кирилл Кондратов. Вместе с ними в кадре вновь появился Павел Савинков в роли соседа Толика. Дарья Сагалова, которая сыграла Свету Букину, отказалась сниматься во втором сезоне из‑за разногласий с создателями шоу.
«Снова быть Геной — как надеть старые удобные кеды. Все привычно, но по-новому», — отметил Виктор Логинов.
Режиссером второго сезона стал Шабан Муслимов, который работал еще над проектом «Счастливы вместе». Авторы сценария — Руслан Данилевич, Игорь Субботин, Андрей Перов, Андрей Галанов и Василий Николаев. Продюсеры проекта — Елена Быкова (Геладзе), Андрей Перов и Михаил Соколов.
«Сегодня зрители особенно ценят простые и честные истории — те, в которых легко узнать себя и свою семью. Во втором сезоне „Букиных“ мы сделали ставку именно на это: знакомые герои, бытовые сюжеты, никаких перегруженных тем — только качественный юмор и ситуации, близкие каждому», — рассказал генеральный продюсер ТНТ Аркадий Водахов.
Сериал «Счастливы вместе» выходил на ТНТ с 2006 по 2013 год. Он рассказывал о жизни семьи Букиных, живущих в Екатеринбурге. Гена Букин работал продавцом обуви, его жена Даша была домохозяйкой, а дети Света и Рома постоянно попадали в разные комичные ситуации. В 2008 году сериал получил на премии «MTV Россия» награду в номинации «Лучший сериал». В 2011-м в Екатеринбурге был установлен памятник герою сериала Гене Букину.
18 декабря на ТНТ состоялась премьера сериала «Букины», который стал продолжением «Счастливы вместе». Действие в нем разворачивалось спустя 10 лет после выхода последней серии. В новых сериях повзрослевшие дети, Рома и Света, вернулись в родительский дом со своими проблемами, а Гена и Даша наконец решили пожить для себя, но столкнулись с новыми трудностями.