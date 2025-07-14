«Букины» возвращаются: премьера второго сезона сериала состоится на ТНТ 28 июля

По сюжету герои покидают привычный дом и возвращаются в легендарную двухэтажную квартиру в Екатеринбурге. Дом остался прежним, только герои изменились. Гена начал заботиться о здоровье. Даша неожиданно раскрыла в себе деловую жилку. Рома успел жениться и теперь ждет ребенка вместе с женой Зоей. Под одной крышей уживаются сразу две семьи — а значит, привычная жизнь превращается в калейдоскоп бытовых споров и забавных происшествий.