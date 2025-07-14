Еще масштабнее станет и шахматная программа фестиваля, организованная при поддержке Т-Банка , первого Шахматного партнера фестиваля. В саду «Эрмитаж» каждый сможет сделать первый ход или проверить свои навыки. Опытных игроков ждет турнир «Chess Cup by Т-Банк» , где можно побороться за звание лучшего шахматиста фестиваля.