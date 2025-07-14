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В саду «Эрмитаж» в Москве пройдет шестой фестиваль Chess & Jazz

Фото: пресс-служба фестиваля Chess & Jazz

26-27 июля 2025 года в московском саду «Эрмитаж» пройдет шестой фестиваль Chess & Jazz, объединяющий музыку и шахматы.

Гостей ждут концерты звезд, шахматные турниры и уникальная синергия ритмов и стратегий в одном из самых живописных уголков столицы. Генеральный партнер фестиваля — Дзен.

В центре внимания сцена Дзена, на которой выступят Zoloto, Feduk, виртуоз Tigran Hamasyan, IOWA, Оркестр Сергея Мазаева, Антоха МС, Базар, тима ищет свет, Beautiful Boys и Обстоятельства. По традиции артисты готовят особенные музыкальные программы для гостей фестиваля. Feduk, тима ищет свет и Обстоятельства представят специальные джазовые сеты, созданные для Chess & Jazz.

Еще масштабнее станет и шахматная программа фестиваля, организованная при поддержке Т-Банка, первого Шахматного партнера фестиваля. В саду «Эрмитаж» каждый сможет сделать первый ход или проверить свои навыки. Опытных игроков ждет турнир «Chess Cup by Т-Банк», где можно побороться за звание лучшего шахматиста фестиваля.

В Chess Village от Т-Банка гостей ждет шахматный квест с заданиями разного уровня. За участие можно зарабатывать баллы и обменивать их на подарки.

Бренд-зона Дзена станет точкой притяжения: здесь пройдут прямые эфиры, интервью и тематические активности. Кроме того, гостей ждет мерч-станция с лимитированной коллекцией, созданной cпециально для Chess & Jazz 2025.

Идеальным дополнением к фестивальному настроению и приятной музыке стану коктейли, которые можно будет попробовать в летнем pop-up баре Beluga Botanicals Garden. В меню три летних вкусовых сочетания: легкий Beluga Botanicals Pear & Tonic, тонкий Beluga Botanicals Rose & Tonic и свежий Beluga Botanicals Cucumber &Tonic.

Билайн второй год подряд становится частью фестиваля, продолжая поддерживать культуру, музыку и искусство. В этом году бренд совместно с международным художником Tарасом Желтышевым (Yoomoota) представляет фантастическое шахматное поле с арт-фигурами. Классическая игра переосмыслена в духе будущего, где образы вдохновлены технологиями и современным искусством. Посетители смогут поучаствовать в мастер-классах, дополнить образ в глиттер-баре и получить лимитированный мерч.

В зеркальном портале в мир кино c Okko каждый сможет создать главный трейлер своего лета в жанре комедии, приключений, фантастики и даже вестерна. Снять клип и постер в своем стиле помогут последние технологии и безграничные возможности нейросетей.

Отдельного внимания заслуживает гастро-зона от Яндекс Еды — с подборкой самых интересных фуд-проектов столицы. Авторская кухня, любимая уличная еда и необычные вкусы — все, чтобы накрыть стол где угодно между концертами: на траве, в тени деревьев или на бордюре. Здесь же — фирменная шахматная пицца, созданная совместно с итальянским бистро Piu Piu. А еще можно собраться с друзьями за большим столом в виде длинной шахматной доски, чтобы перевести дух и поймать настроение фестиваля.

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