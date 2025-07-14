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Вышел тизер-трейлер фильма «Невероятно худеющий человек» о мужчине, который стал жертвой радиации

Фото: Allociné | Bandes Annonces/YouTube

Allociné | Bandes Annonces опубликовал первый тизер-трейлер фильма «Невероятно худеющий человек». В российский прокат лента выйдет 23 октября.

В центре сюжета — Скотт Кэри, который живет обычной жизнью. У него есть семья и судостроительный бизнес. Во время выхода в море мужчина облучается радиацией и стремительно уменьшается в размерах. После случившегося он вынужден жить в подвале своего дома, а каждый день для него превращается в борьбу за выживание.

Видео: Allociné | Bandes Annonces/YouTube

Режиссером картины выступил Ян Кунен («Доберман»). Главную роль исполнил Жан Дюжарден, известный по картинам «Артист» и «Офицер и шпион».

Фильм основан на одноименном романе американского писателя Ричарда Мэтисона, вышедшем в 1956 году. Картина также стала ремейком ленты «Невероятно худеющий человек» 1957 года. Роль Скотта Кэри в ней исполнил Грант Уильямс. Сценаристом картины стал сам Мэтисон. Он также написал сценарий для сиквела под названием «Фантастическая маленькая девочка», но эту картину так и не сняли.

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