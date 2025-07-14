Вышел тизер-трейлер фильма «Невероятно худеющий человек» о мужчине, который стал жертвой радиации

В центре сюжета — Скотт Кэри, который живет обычной жизнью. У него есть семья и судостроительный бизнес. Во время выхода в море мужчина облучается радиацией и стремительно уменьшается в размерах. После случившегося он вынужден жить в подвале своего дома, а каждый день для него превращается в борьбу за выживание.