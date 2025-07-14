Умер режиссер и актер Юрий Мороз. О смерти режиссера сообщает телеканал «Культура». Ему было 68 лет. Причина смерти не уточняется.
Юрий Мороз окончил Школу-студию МХАТ на курсе Виктора Монюкова, а затем режиссерский факультет ВГИКа в мастерской Сергея Герасимова и Тамары Макаровой. С 1979 по 1987 годы Юрий Мороз служил в Ленкоме.
Одна из известных его ролей — Тони в мюзикле «Принцесса цирка». Мороз также снимался в советских фильмах «Юность Петра», «Пацаны», «Мэри Поппинс, до свидания!»; в сериале «Каменская» и «Каменская 2» (где также выступал в роли режиссера). В 2021 году Юрий Мороз снял третий сезон сериала «Содержанки», в котором играет его дочь Дарья Мороз.