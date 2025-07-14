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У второго сезона «Кайдзю № 8» появился свежий трейлер

Фото: Production I.G.

Авторы аниме «Кайдзю № 8» выпустили новый трейлер второго сезона шоу. В ролике можно услышать трек «Beautiful Colors» группы One Republic, который прозвучит в эндинге.

Сериал выйдет 19 июля, в нем будет 12 эпизодов. Второй сезон продолжит развитие истории, начатой в первом. Он выходил на платформе Crunchyroll с апреля по июнь 2024 года.

Видео: AnimeSelect/YouTube

Действие в сериале разворачивается в альтернативной Японии, в которой люди ведут непрерывную войну с монстрами кайдзю. Главный герой Хибино Кафка работает «уборщиком» — человеком, который ликвидирует последствия этих боев.

Японец хочет попасть в Корпус обороны и защищать мирных людей от монстров кайдзю. Однажды в него вселяется паразит, и главный герой сам превращается в чудовище. Лента получила 74% положительных рецензий от зрителей на Rotten Tomatoes.

В основу сериала «Кайдзю № 8» легла одноименная манга, написанная и проиллюстрированная Наоей Мацумото в 2020 году. По состоянию на март 2025 года манга издана в 15 томах, а ее общий тираж превысил 16 млн копий.

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