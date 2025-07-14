В июне сборы в кинотеатрах России достигли 3,2 млрд рублей. Это рекорд с 2022 года

Только 2,5 млрд рублей за июнь пришлось на официально представленные в прокате релизы, а около 1 млрд рублей собрали проекты теневого проката. Как и в прошлом году, большинство проектов, не имеющих официального правообладателя в России, демонстрировались в кинотеатрах под видом короткометражек, в частности «Сколько весит облако?» (сборы за июнь — 39,4 млн рублей; посещаемость — 98,2 тыс. зрителей) и «Три добрых дела» (46,9 млн рублей; 98,9 тыс. человек).