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В июне сборы в кинотеатрах России достигли 3,2 млрд рублей. Это рекорд с 2022 года

Фото: Jake Hills/Unsplash

Общий бокс-офис фильмов за июнь в России составил 3,2 млрд рублей, став рекордным за последние четыре года. Об этом сообщает «Комммерсант».

Больше всего за июнь собрал российский фильм «На деревню дедушке», касса проекта за месяц составила 425 млн рублей. На втором месте — «Балерина» (386 млн рублей), продолжающая историю франшизы «Джон Уик». Замыкает тройку лидеров «Материалистка» совместного производства США и Финляндии. Cборы картины за июнь составили 200,4 млн рублей.

Только 2,5 млрд рублей за июнь пришлось на официально представленные в прокате релизы, а около 1 млрд рублей собрали проекты теневого проката. Как и в прошлом году, большинство проектов, не имеющих официального правообладателя в России, демонстрировались в кинотеатрах под видом короткометражек, в частности «Сколько весит облако?» (сборы за июнь — 39,4 млн рублей; посещаемость — 98,2 тыс. зрителей) и «Три добрых дела» (46,9 млн рублей; 98,9 тыс. человек).

Лента «Край вдохновения» заняла 11-е место среди топ-20 самых кассовых проектов по всей России. По данным ЕАИС, ее сборы за июнь составили 53,9 млн рублей, посещаемость — 123 тыс. человек. Под видом этой картины кинотеатры демонстрировали иностранные релизы — «Элио» (совместное производство Disney и Pixar) и «Как приручить дракона» (DreamWorks Animation).

При этом показатель теневого проката по отношению к июню прошлого года значительно сократился — на 31%, так как годом ранее сборы были на уровне 495 млн рублей, отмечают в Cinemaplex. Посещаемость таких сеансов также уменьшилась на 40%, уточняют в издании, их доля в общем потоке зрителей сократилась с 18,1% до 9,5%, лишь каждый десятый теперь выбирает неофициальный контент.

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