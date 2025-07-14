В Японии прототипом мобильной игры стала лошадь, которая проиграла 113 заездов

Вышедшая на пенсию японская скаковая лошадь, известная тем, что ни разу не выиграла ни одной скачки, переживает новый всплеск популярности благодаря популярной мобильной игре. Об этом сообщает UPI.
29-летняя Хару Урара завершила карьеру в 2004 году. На скачках она была во всем розовом и в маске Hello Kitty. Лошадь участвовала в 113 заездах, но ни разу не победила. Несмотря на неудачную карьеру, Хару Урара обрела армию поклонников, которые считают ее вдохновляющей фигурой, которая никогда не сдается.
Недавно животное стало прообразом персонажа с таким же именем в мобильной игре Uma Musume: Pretty Derby, которая вышла 26 июня. Она выполнена в стиле аниме. В игре люди с лошадиными ушами и хвостами участвуют в скачках.
Биография вымышленного персонажа Хару Урара гласит: «Она постоянно улыбается, независимо от того, сколько раз терпит поражение. Она всегда прилагает максимум усилий и во всем ищет позитив».
Кроме того, на фоне популярности игры недавно в сети стало вирусным фото настоящей Хару Урары. В феврале член официального фан-клуба парнокопытного сфотографировал лошадь в тиаре в честь ее дня рождения.