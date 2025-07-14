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В Японии прототипом мобильной игры стала лошадь, которая проиграла 113 заездов

Фото: umamusume.fandom.com/wiki/Haru_Urara

Вышедшая на пенсию японская скаковая лошадь, известная тем, что ни разу не выиграла ни одной скачки, переживает новый всплеск популярности благодаря популярной мобильной игре. Об этом сообщает UPI.

29-летняя Хару Урара завершила карьеру в 2004 году. На скачках она была во всем розовом и в маске Hello Kitty. Лошадь участвовала в 113 заездах, но ни разу не победила. Несмотря на неудачную карьеру, Хару Урара обрела армию поклонников, которые считают ее вдохновляющей фигурой, которая никогда не сдается.

Недавно животное стало прообразом персонажа с таким же именем в мобильной игре Uma Musume: Pretty Derby, которая вышла 26 июня. Она выполнена в стиле аниме. В игре люди с лошадиными ушами и хвостами участвуют в скачках.

Видео: Uma Musume: Pretty Derby/YouTube

Биография вымышленного персонажа Хару Урара гласит: «Она постоянно улыбается, независимо от того, сколько раз терпит поражение. Она всегда прилагает максимум усилий и во всем ищет позитив».

Кроме того, на фоне популярности игры недавно в сети стало вирусным фото настоящей Хару Урары. В феврале член официального фан-клуба парнокопытного сфотографировал лошадь в тиаре в честь ее дня рождения.

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