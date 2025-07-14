В Японии прототипом мобильной игры стала лошадь, которая проиграла 113 заездов

29-летняя Хару Урара завершила карьеру в 2004 году. На скачках она была во всем розовом и в маске Hello Kitty. Лошадь участвовала в 113 заездах, но ни разу не победила. Несмотря на неудачную карьеру, Хару Урара обрела армию поклонников, которые считают ее вдохновляющей фигурой, которая никогда не сдается.