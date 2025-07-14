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Сидни Суини может сыграть девушку Джеймса Бонда

Фото: Andreas Rentz/Getty Images

Актриса Сидни Суини является главной кандидатурой на роль в предстоящем фильме о Джеймсе Бонде, утверждает издание The Sun.

Кандидатуру якобы назвал режиссер Дени Вильнев, который должен снять будущую картину. «Сидни — первое имя в списке кандидатов на роль Бонда. Дени считает, что она невероятно талантлива, а также привлекательна для молодого поколения, что жизненно важно для модернизации франшизы», — утверждает источник.

Инсайдер также перечислил другие причины для такого выбора: «Они много времени проводили вместе, и он восхищался ее невероятным ростом. Плюс ко всему, Сидни обладает атлетичностью и умением сниматься в сценах с обнаженной натурой, а также женственностью, что традиционно для „девушки Бонда“».

По слухам, Amazon сейчас ищет на роль нового Джеймса Бонда британского актера моложе 30 лет. По данным Variety, студия рассматривает Джейкоба Элорди («Солтберн»), Тома Холланда («Человек-паук») и Харриса Дикинсона («Плохая девочка»). Элорди — австралиец, но это не станет проблемой, так как раньше Бонда играл и австралиец Джордж Лэзенби, подчеркивает издание.

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