Сидни Суини может сыграть девушку Джеймса Бонда

Инсайдер также перечислил другие причины для такого выбора: «Они много времени проводили вместе, и он восхищался ее невероятным ростом. Плюс ко всему, Сидни обладает атлетичностью и умением сниматься в сценах с обнаженной натурой, а также женственностью, что традиционно для „девушки Бонда“».