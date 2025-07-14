«Мы поддерживаем занятия спортом и предлагаем москвичам все больше возможностей для активного отдыха. Поэтому по задаче Сергея Собянина развиваем акваторию Москвы-реки в том числе как место для досуга горожан. Заплывы на сап-досках уже стали доброй традицией. Каждый раз они собирают множество участников», — отметил заместитель мэра Максим Ликсутов.