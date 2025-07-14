Около 3 тыс. человек участвовали в костюмированному заплыве в честь Дня Московского транспорта в парке «Музеон» 13 июля. Об этом сообщил Департамент транспорта.
«Мы поддерживаем занятия спортом и предлагаем москвичам все больше возможностей для активного отдыха. Поэтому по задаче Сергея Собянина развиваем акваторию Москвы-реки в том числе как место для досуга горожан. Заплывы на сап-досках уже стали доброй традицией. Каждый раз они собирают множество участников», — отметил заместитель мэра Максим Ликсутов.
По реке проплыли участники в костюмах Нептуна и дельфина, мухомора и лягушки, принцесс, ангелов, пчел, тигров и многих других. Для них приготовили конкурс на лучший костюм и оформление доски, а также выбрали «Мистера Сап» и «Мисс Сап» — победители получили призы.
В Пермском крае в это время прошел фестиваль по метанию сухих коровьих лепёшек «Весёлый коровяк». В конкурсе участвовали более 120 мужчин и столько же женщин, а общее число гостей превысило 2000 человек. Победительница получила садовую качель, а победителю среди мужчин достался узбекский казан большого объема. За второе и третье места вручали шампуры, туристические наборы и постельное бельё.