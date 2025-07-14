Дом Майкла Скотта из «Офиса» выставили на продажу за 710 тыс. долларов
Старейшая библиотека Венгрии борется за спасение 100 тыс. книг из‑за нашествия жуков
Райан Джонсон рассказал, что третья часть «Достать ножи» будет «более готическая», чем предыдущая
В Москве прокуратура изъяла львов, которых использовали для фотосессий
Шоураннер Дейв Эриксон покинул спин-офф «Короля Талсы» с Сэмюэлем Л.Джексоном
Джулия Гарнер высказалась о негативной реакции на смену пола Серебряного Серфера
Брайан Крэнстон отказался работать над фильмом «Одинокий волк», пока всей команде не выплатят долги
Питер Джексон опроверг слухи об уходе из художественного кино
В Пермском крае прошел юбилейный фестиваль по метанию навоза
Спин-офф «Офиса» под названием «Газета» выйдет 5 сентября
Гай Ричи не будет режиссировать сиквел «Дома у дороги»
Обезьяны, как и люди, любят смотреть видео с агрессией
Стеллан Скарсгорд: Ингмар Бергман был нацистом и плакал, когда умер Гитлер
Британский исследовательский центр изучит эмоции животных с помощью ИИ
Россиянин 33 года не смотрел телевизор
Линдсей Лохан и Джейми Ли Кертис поменялись телами с подростками в новом тизере «Чумовой пятницы»
Фото на паспорт Мэрилин Монро с автографом 70-летней давности продали на аукционе
Grok 4 сверяется с мнением Маска при ответах на политические вопросы
Софии Вергаре поставили памятник в родном городе. Он появился в день рождения актрисы
Первый зампред ЦБ: кризис в Warhammer 40,000 тяжелее, чем ситуация в России
Oasis возглавили британские чарты на фоне воссоединения
В Австралии серфер провел ночь в океане, дрейфуя на доске
Том Холланд назвал съемки в «Одиссее» Кристофера Нолана «делом всей жизни»
Эсме Крид-Майлc получила роль Марианны в новой экранизации фильма «Разум и чувства»
В Китае создали первую в мире пчелу-киборга с контроллером мозга
Джеффри Дин Морган из «Ходячих мертвецов» появится в сериале «Sterling Point»
Умер последний член Политбюро ЦК КПСС Вадим Медведев
Майкл Дуглас рассказал, как уволил своего отца Кирка Дугласа из «Пролетая над гнездом кукушки»

Около 3000 человек участвовали в заплыве на сапбордах по Москве-реке

Фото: Департамент транспорта

Около 3 тыс. человек участвовали в костюмированному заплыве в честь Дня Московского транспорта в парке «Музеон» 13 июля. Об этом сообщил Департамент транспорта.

«Мы поддерживаем занятия спортом и предлагаем москвичам все больше возможностей для активного отдыха. Поэтому по задаче Сергея Собянина развиваем акваторию Москвы-реки в том числе как место для досуга горожан. Заплывы на сап-досках уже стали доброй традицией. Каждый раз они собирают множество участников», — отметил заместитель мэра Максим Ликсутов.

По реке проплыли участники в костюмах Нептуна и дельфина, мухомора и лягушки, принцесс, ангелов, пчел, тигров и многих других. Для них приготовили конкурс на лучший костюм и оформление доски, а также выбрали «Мистера Сап» и «Мисс Сап» — победители получили призы.

В Пермском крае в это время прошел фестиваль по метанию сухих коровьих лепёшек «Весёлый коровяк». В конкурсе участвовали более 120 мужчин и столько же женщин, а общее число гостей превысило 2000 человек. Победительница получила садовую качель, а победителю среди мужчин достался узбекский казан большого объема. За второе и третье места вручали шампуры, туристические наборы и постельное бельё.

Расскажите друзьям